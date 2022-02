KNEŽEVIĆ BRUTALNO O ABAZOVIĆU: Ranije ga ismevao da ruši vladu jer je imao manje žena od ministra, a sad ga nazvao KUDRAVI DEČAK!

Jedan od lidera DF Milan Knežević nazvao je vicepremijera i lidera URA Dritana Abazovića "kudravi dečak" i to više puta ponovio tokom uključenja na TV Prva. Knežević je i ranije imao "pošalice" na račun Abazovića, a samo jedna u nizu je od pre desetak dana kada je napisao na tviteru da lider URA ruši vladu samo zato što je ministar finansija Milojko Spajić imao više žena od njega.

Knežević je rekao i da se nada da predsednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić neće biti smenjen na današnjoj vanrednoj sednici Parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi DPS-a za skraćenje mandata Skupštini. On je rekao da se, i pored svih dešavanja poslednih dana, nada da Bečić neće biti smenjen i da će se dati šansa pregovorima unutar vladajuće većine.

- Bez obzira na sva dešavanja poslednjih dana, mi se nadamo da će se dati šansa razgovoru i da se ne smeni Bečić... Ukoliko dođe do smene, mislim da su šanse za dogovor smanjene i tek nas čekaju tenzije - naglasio je Knežević dodajući da ukoliko tri poslanika URA budu glasala za smenu Bečića biće jasno da je Abazović sa Đukanovićem napravio dil. On je na pitanje da li je ovde na pomolu povratak Mila Đukanovća na vlast, istakao da je to za njega "prekrajanja izborne volje građana".

- Videli ste da je za DPS prihvatljiv princip manjinske vlade i spremni su da razgovaraju sa Abazovićem, to je za nas prekrajanje volje građana. Apelujem na Abazovića da odustane od toga... Plašim se da sve drugo uvodi u građansku nestabilnost... A onaj ko misli da može da pravi koaliciju sa DPS-om i DF-om treba da završi u ludnici - istakao je Knežević objašnjavajući da nije baš sve u rukama Abazovića, odnosno da je deo toga "u rukama lidera SNP-a Vladimira Jokovića". Na pitanje ko je najveći neprijatelj Crne Gore, Knežević je objasnio da će to biti "oni ljudi koji će da prekrajaju volju građana".

- Dritan Abazović je bio proglašen za srpskog heroja. Neko ko će zaštititi srpstvo, srpski jezik, SPC. To je taj kudravi dečak koji se u srpskim medijma predstavljao kao nacionalni heroj. Sada bih želeo da mediji primete da upravo taj kudravi dečak ne dozvoljava da politički predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori budu u novoj vladi, jer smatra da ćemo mi kao Srbi iz Crne Gore rušiti njen integritet i suverenitet - zaključio je Knežević.