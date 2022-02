RASTANAK SE PRIMAKAO: Ovo je poslednja radna nedelja u Skupštini! Koji poslanik žali, a ko je ubeđen da ga FOTELJA čeka

Poslanici Skupštine Srbije ove nedelje završavaju s radom u ovom sazivu parlamenta koji je trajao svega 18 meseci, od 3. avgusta 2020. godine, kada je parlament konstituisan.

Ko će eventualno biti a ko ne u narednom sazivu nakon izbora 3. aprila, tek će se videti, iako su pojedini uvereni da će ih poslanička klupa čekati i u narednom sazivu. No, za sada su za Kurir ocenili svoj učinak u još uvek aktuelnom skupštinskom sazivu i otkrili šta će nakon što prestanu sa radom od sledeće nedelje.

Predsednik skupštine Ivica Dačić podseća za Kurir da je on poslanik već 30 godina, kao i da će biti na čelu liste za parlamentarne izbore.

- U ovom mandatu smo usvojili promenu Ustava, uspešno vodili međustranački dijalog, doneli Kodeks ponašanja poslanika, uspostavili redovni postupak za donošenje zakona i još mnogo toga - naveo je Dačić.

foto: Nemanja Nikolić

Sebe opet u poslaničkoj klupi vidi i Dragomir Karić, poslanik Pokreta snaga Srbije sa liste SNS.

- Meni skupštinska klupa neće nedostajati, biću tamo ponovo, bože zdravlja, i u narednom sazivu. Inače, parlament je imao dobar, sadržajan rad, usvojeno je mnogo zakona, bilo je dosta poseta i u svakom smislu je bilo uspešno. Bilo bi pak mnogo bolje da opozicija nije bojkotovala prethodne izbore i da je bila u parlamentu, da smo radili zajedno na dobrobit Srbije jer smo svi tamo radi uspeha Srbije i budućnosti mladih generacija. Nadam se da ovog puta neće bojkotovati i da ćemo raditi zajedno - kazao je on za Kurir.

foto: Printscreen / TV Happy

I poslanik Marijan Rističević iz Narodne seljačke stranke smatra da je ovaj skupštinski saziv doneo zakone koje je trebalo da donese.

- Učinio je mnoge ustupke opoziciji po pitanju izbornog zakonodavstva. Promenom Ustava omogućio zemlji dalji napredak u evropskim integracijama. Sve to u vreme pandemije COVID-19. Što se poslovnih planova tiče nakon poslaničkog mandata, to je kod mene standardno vezano za poljoprivredu - rekao nam je.

foto: Beta/Nenad Petrović

Poslanik SNS Vladimir Orlić smatra da će aktuelni saziv ostati upamćen po velikom broju mladih ljudi kojima je, kaže, ukazana jedinstvena prilika da predstavljaju izbornu listu "Aleksandar Vučić - Za našu decu" i da se u Narodnoj skupštini bore za politiku napretka, koja donosi istorijske promene za celu Srbiju.

foto: Beta/Nenad Petrović

- Nikada niko pre Vučića i SNS nije mladima pružio takvu šansu, i mnogi su je iskoristili na najbolji način, pokazali da i naša stranka i naša Srbija imaju na koga da računaju u budućnosti. Uz njih će u narednom periodu stajati i velika imena iz sveta sporta, nauke, medicine, privrede... Na našoj izbornoj listi, a potom i u skupštini u kojoj nam predstoji još veći rad i još snažnija borba za dalji napredak naše zemlje i bolji život naroda u svakom delu Srbije. Dela govore sve, naše je da ne dozvolimo najgorima da nam to zgaze, da poruše sve ono što smo zajedno sa mukom izgradili prethodnih godina i da ponovo celu državu povuku u mrak prošlosti. To nećemo da dozvolimo nikome - poručio je on.

Kurir.rs/ Foto/Source:Ana Paunković