MAJKU SU POZVALI DA HITNO DOĐE U ŠKOLU: Vesić otkrio nestašluk iz prvog razreda TRČALA JE JER JE MISLILA DA MI SE NEŠTO DOGODILO!

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, u emotivnoj ispovesti ispričao je da je on u Kruševcu proveo samo 40 dana po rođenju, ali da su se njegovi roditelji, zbog očeve prekomande, koji je bio vojno lice, preselili u Sloveniju. Takođe, ispričao je da je detinjstvo proveo u Kraljevu.

Takođe, zamenik gradonačelnika Beograda ispričao je i kakav je bio kao đak, ali se prisetio i nestašluka koje je pravio kao dečak.

- Vrlo sam nestašan bio kao mali. Pravio sam roditeljima glavobolje, možda su to slatke glavobolje bile. Išao sam u vrtić, pa u predškolsko dve godine, predškolsko koje je bilo u okviru škole gde se deca navikavaju na školu. Ja sam bio toliko nemiran. Imao dam dva drugara, a učiteljica je insistirala da nas trojica budemo u razločitim razredima. Ako dvojica budu zajedno u odeljenju, ta učiteljica je mrtva, odnosno ne može da uradi ništa, pošto sa njima ne možete da izađete u kraj - ispričao je Vesić u Realnoj priči.

Tada je ispričao da ga je kao mali podizao suknje devojčicama u školi, kao i da je zbog nestašluka išao kod psihologa, ali i da su majku hitno zvali da dođe u školu.

- Kad sam bio u prvom razredu, majku su zvali na veliki odmor, majku zu zvali hitno, dotrčala je, mislila je da mi se nešto desilo. A oni su me uhvatili, zato što sam podizao suknje devojčicama. To je bio veliki skandal. Slali su me kod psihologa. Nije ovo bio najveći skandal, bilo ih je još - priznao je Goran Vesić u Realnoj priči.

