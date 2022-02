ŠTA ĆE BITI NA SUTRAŠNJOJ SEDNICI SNS: Kako će izgledati liste za Beograd i republičke izbore? Ko su nova lica SNS-a?

Sednica Glavnog odbora i Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) održaće se sutra, a plan je da se na njoj potvrde izborne liste kandidata za beogradske i parlamentarne izbore. Odluka o predsedničkom kandidatu verovatno će sutra biti preskočena, a da li će to biti lider SNS Aleksandar Vučić, javnost će najverovatnije saznati u narednim nedeljama, s obzirom na to da se predsednički izbori raspisuju 2. marta, a parlamentarni i beogradski 15. februara. Najvažnije pitanje pred sednicu SNS je ko će sve biti na listi za Beograd, a ko na listi za parlamentarne izbore? Da li će organi stranke potvrditi Aleksandra Šapića za nosioca beogradske liste, kao što je on najavio da treba da se desi na predstojećoj sednici? S kojim novim licima će SNS izaći pred birače 3. aprila? Šta će biti sa "onima koji su se već umorili"? Gost Usijanja: Vladimir Đukanović, narodni poslanik i član Predsedništva SNS Urednica i voditeljka Silvija Slamnig Gledajte Usijanje večeras od 19.20 časova!

