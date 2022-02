OLBRAJTOVOJ SMO NA DANAŠNJI DAN REKLI "NE"! Pre tačno 23 godine prekinuti su pregovori u Rambujeu! Usledila je NATO agresija!

Na današnji dan pre 23 godine SR Jugoslavija je rekla "ne" ucenama i pretnjama, tada državne sekretarke SAD Madlen Olbrajt, na pregovorima srpskih vlasti i kosovskih Albanaca u Rambujeu kod Pariza. Upravo je ovo "ne" i prekid pregovora poslužilo kao povod za NATO bobardobanje SR Jugoslavije koje nije odobrio Savet bezbednosti UN i koje je bilo u protivnosti međunarodnom pravu.

Pregovore u Rambujeu je pokrenula Kontakt grupa, koju su predvodili Kristofer Hil iz SAD, Boris Majorski iz Rusije i Volfgang Petrič iz Evropske unije. Njima su prisustvovali predstavnici tadašnje vlasti SRJ i predstavnici kosovskih Albanaca. Iako se ova konferencija naziva pregvorima, ona to u suštini nije bila, a teško da bi se mogla okarakterisati i kao mirovnom što joj je zvaniočni naziv. Naime, pravih pregovora dve strane nije ni bilo jer se one, za 17 dana koliko je konferencija trajala do trenutka kada ju je srpska strana prekinula, nikada nisu sastale. Ovo je potvrdio i jedan od direktnih učesnika u Rambujeu Nikola Šinović.

Prema rečima drugih učesnika pregovori u Rambujeu su pre bili pokušaj buldožer diplomatije i državnog sekretara SAD Madlen Olbrajt da se veštom manipulacijom Srbiji otme KiM, a da se, ako to ne uspe, nađe formalni povod za rat protiv Srbije.

U knjizi „Put u Rambuje" dr Predrag Simić naveo je da su sporne odredbe pregovora bile vojno prisustvo NATO u SR Jugoslaviji i održavanje referenduma na Kosovu i Metohiji, posle tri godine. Prema tom dokumentu, NATO je trebalo da na raspolaganje dobije čitavu teritoriju SRJ, vazdušni prostor, teritorijalne vode, luke, aerodrome, elektronski spektar javnih komunikacija. NATO trupe mogle su da nose oružje po sopstvenom naređenju i mogle da liše slobode koje hoće lice i da ga izvedu pred „odgovarajućeg zvaničnika. Na referendumu posle tri godine, odlučivalo bi se o nezavisnosti južne srpske pokrajine.

Ovi zahtevi su bili apsolutno neprihvatljivi za Srbiju koja je odlučno rekla "ne" i prekinula pregovore. Tačno mesec dana kasnije započelo je u istoriji nezapamćeno bombardovanje jedne suverene države bez prethodne saglasnosti Saveta bezbednosti UN i protivno svim međunarodnim zakonima i pravu.