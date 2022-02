ŠOK POSLEDICE: Svetu preti nova recesija! Cene gasa i nafte već skaču, sledi divljanje ostalih cena, neće zaobići ni Srbiju

Rusko-ukrajinski sukob mogao bi čitav svet da gurne u novu recesiju, a duboka kriza neće zaobići ni Srbiju! Gotovo da nema proizvoda ili usluge koji neće poskupeti, a preti i pad proizvodnje, pa čak i nestašica pojedinih proizvoda, upozoravaju ekonomski stručnjaci.

Tragično

Rusko-ukrajinska kriza će se i te kako reflektovati na ceo svet, navode sagovornici Kurira, a posebno će tržište uzdrmati sankcije koje su mnoge države već uvele Rusiji. Vojna akcija Rusije u Ukrajini pogurala je odmah naviše cene nafte, prirodnog gasa, zlata i vrednosti dolara u odnosu na druge svetske valute.

foto: Shutterstock

Posebno će, čini se, biti kritično zbog ruskog gasa - njegova cena već vrtoglavo skače dok, s druge strane, Rusija može i da zakoči dalju isporuku. Ekonomski stručnjaci navode da će sve ovo izazvati tragične ekonomske posledice na svetskom nivou. Tako neće biti zaobiđena ni Srbija. Ekonomista Miladin Kovačević kaže da svakako da "ni nama neće biti lako".

- Taman je Evropa krenula da se oporavlja od krize izazvane koronavirusom, a onda je došao šok divljanja cena energenata i ako se on nastavi, ceo ovaj ratni kalambur u Evropi će ga unedogled produžiti. To će imati recesione posledice - nestabilnost tržišta, svih proizvoda, uticaće na ponudu robe, kao i na trgovinu, jer to nije pitanje samo finansijskog i trgovinskog odnosa Rusije i Evrope već je to jedna globalna polarizacija, novi poremećaj snabdevanja - navodi Kovačević.

foto: Kurir

Boji se, kaže, da sve ovo može imati recesione posledice na privredu Evrope, čiji smo mi deo.

- Ne daj bože da nastavi da se širi ratni sukob, jer i ovo će doneti velike posledice koje će predstavljati šok u sferi tržišta i ekonomije, a kamoli ako se oduži - kaže on.

Kovačević ukazuje da sledi talas poskupljenja zbog skoka cena energenata.

- Od rasta cena električne energije, preko gasa i naftnih derivata, uglja, drva, a takođe energetski bilans kardinalno utiče na sve cene i ograničenje proizvodnje. Da nije toga, cene bi se smirile, epizoda bi prošla da nije došlo do ovog sukoba - zaključuje Kovačević.

Samo da ne potraje

Ekonomista Miroslav Zdravković, urednik portala Makroekonomija, kaže da će ekonomska situacija u svetu zavisiti od toga koliko dugo će ova ruska operacija da traje.

foto: BETA

- Ako je završe danas-sutra, neće imati nekih većih, gotovo nikakvih efekata. Ako potraje, ko zna. Cene primarnih proizvoda su već na istorijskom maksimumu, osim sirove nafte, koja je išla do 150 dolara za barel u 2008. No, treba očekivati njihov slom narednih meseci, kako Amerikanci, odnosno Federalne rezerve, budu povećavali kamatnu stopu - smatra Zdravković.

Ipak, ukazuje da bi zarad srpske poljoprivrede trebalo održati u svemu dobar odnos s Rusijom.

- Nama stiže proleće i uobičajeni ruski otkup voća i povrća i ne bismo smeli ni na koji način da narušavamo dobre odnose s Rusijom jer zapadna Srbija, od Šapca do Ivanjice, živi od prodaje voća i povrća, najviše Rusima - zaključio je.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Shutterstock