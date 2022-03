PRVE IZBEGLICE IZ UKRAJINE STIGLE U SRBIJU! Neki su samo u prolazi, drugi se smeštaju kod prijatelja

Prve izbeglice iz Ukrajine stigle su u Srbiju. Deo njih je u subotu kontaktirao sa Centrom za zaštitu i pomoć tražiocima azila, a pozivi su nastavljeni do danas. Ovo je za Kurir potvrdio Radoš Đurović, direktor ove nevladine organizacije.

n je rekao i da je za sada reč o ljudima koji dolaze kod rodbine ili prijatelja i da su se njihova pitanja Centru uglavnom odnosila na uslove boravka u našoj zemlji, mogućnost zaštite i način rešavanja pitanja boravka.

Neki samo u prolazu

- Ukrajinci koji su dosad stigli u našu zemlju su svi smešteni. Reč je o ljudima koji ovde imaju rodbinu ili prijatelje. Jedan deo njih je samo u prolazu i idu dalje ka zemljama EU ili u Crnu Goru i Hrvatsku, gde neki od njih imaju imovinu i nekretnine - objašnjava Đurović.

Objašnjava da je još uvek reč o pojedinačnim slučajevima i da Centar još nije imao nijedan zahtev za prihvat i smeštaj izbeglica.

- Međutim, do tako nečega bi moglo da dođe vrlo brzo. U susedne zemlje Rumuniju i Mađarsku već je stigao veliki broj izbeglica - kaže Đurović.

Inače, prema procenama, Ukrajinu je do sada napustilo oko 600.000 ljudi. - Moramo da budemo spremni. Zato smo Vladi uputili zahtev da obezbedi dodatne kapacitete za prijem i smeštaj izbeglica - ističe Đurović.

Ne prepuštati slučaju

On naglašava da se ova situacija ne sme prepustiti slučaju.

- Prema našim podacima, u Srbiji trenutno ima mesta za prihvat oko 6.000 ljudi, a trebalo bi da, za ovakve situacije, bude barem 10.000 mesta. Zato i jesmo uputili apel Vladi Srbije - kaže Đurović.

Navodi i da je komunikacija s Rumunijom i Mađarskom neophodna, jer upravo u ove zemlje stiže najveći broj izbeglica.

- Moramo svakodnevno da budemo upoznati sa situacijom i da znamo koliki su njihovi kapaciteti i koliko ljudi mogu da prime. Moramo da im ponudimo pomoć. To je humano. To je u skladu s našom deklarisanom pozicijom, sa onim što je javno istaknuto - naglašava Đurović. B. V.

Vladimir Cucić

Spremni smo

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić za Kurir kaže da Srbija ima spremne kapacitete, ali da se njima do sada niko nije obratio za pomoć.

foto: Beta/Nenad Petrović

- Imamo kapacitete i znamo kako da postupamo i šta da radimo u ovakvim situacijama. Preko milion i po ljudi, odnosno izbeglica, prošlo je kroz Srbiju. Samo prošle godine je kroz centre Komesarijata prošlo preko 80.000 ljudi. To jasno govori o tome da li smo i kako smo spremni da se suočimo sa ovakvom situacijom, ako do nje dođe - rekao je Cucić, koji nije želeo da otkrije koliki su trenutno kapaciteti Komesarijata, uz obrazloženje da je to deo plana reagovanja i da nije za javnost.