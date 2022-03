POSLE RATA NASTUPA NOVA PODELA UTICAJA MEĐU DRŽAVAMA I TRAJNO NEPOVERENJE! Kako god da se sukob završi STARA PRAVILA VIŠE NE VAŽE

Rat u Ukrajini potpuno je izmenio sliku sveta kakvu smo dosad poznavali. Unipolarni svet je i zvanično otišao u istoriju, a multipolarni svet je postao i sadašnjost i realnost. Kad god i kako god da se rat završi, sasvim je izvesno da ćemo živeti u sasvim novoj Evropi u kojoj je već vidljivo nepoverenje među državama i koju sigurno čeka nova podela sfera uticaja i drugačija bezbednosna arhitektura, ocenjuju sagovornici Kurira.

Polarizacija

Vojnopolitički analitičar Vlade Radulović smatra da je napad Rusije na Ukrajinu najpre ozvaničio početak funkcionisanja multipolarnog sveta, a zatim i pokazao da je međunarodno pravo takvo da ga velike sile jednostavno ne poštuju.

- Teritorijalni integritet, suverenitet, međunarodno pravo, Povelja UN, potpisani sporazumi, memorandumi, protokoli... za velike sile to, nažalost, ne važi i ovaj novi događaj je to potvrdio. Činjenica je i da je agresija na Ukrajinu uspela u onome što ni ekonomska kriza, ni migrantska kriza, pa ni korona nisu uspele da urade u EU, a to je da je ujedini - naglašava Radulović.

foto: Printscreen/Twitter, Kurir TV

On ocenjuje da je Evropa sada doslovno polarizovana, a da sasvim drugačija može da izađe nakon rata.

- Ovo jednom mora da se završi, a pitanje koje se postavlja je kako će izgledati bezbednosna arhitektura Evrope posle. To će zavisiti od mnogo faktora, a pre svega od toga da li će se sukob preliti i van granica Ukrajine. Ukoliko dođe do sukoba između Rusije i NATO, Evropa, koja bude posle toga nastala, biće nova Evropa. Imaćemo neku novu podelu Evrope. Za sada stvari ne idu u tom pravcu, ali ne treba isključiti i tu mogućnost. Takođe, zbog ruske agresije, sa jedne strane, neminovno će doći do povećavanja budžetskih izdvajanja za pitanje odbrane u zemljama članicama NATO, dok se, sa druge strane, može desiti da Švedska i Finska, umesto neutralnosti, odaberu članstvo u NATO - kaže naš sagovornik.

Nevidljivi zid

Bivši diplomata Zoran Milivojević je uveren da će, bez obzira na to kako će da se završi rat u Ukrajini, priča morati da se vrati na onu iz decembra prošle godine, odnosno na pitanje o novoj bezbednosnoj arhitekturi u Evropi pre svega, ali i na globalnom planu.

foto: Marina Lopičić

- Ono što je Rusija predložila, a Zapad odbio, tiče se pitanja širenja NATO i biće tema kad ovo prođe. Nije ovaj rat zbog Ukrajine nego zbog podele sfera uticaja velikih sila i novog rasporeda snaga na globalnom planu. Ukrajina je, nažalost, poslužila kao instrument u pokušaju Zapada da obuzda Rusiju i u svakom smislu je tragičar ovog sukoba. Evropa je gubitnik kad god i kako god da se ovo završi. Evropa će i posle ovoga imati posledice, naročito ekonomske i političke. Zavladaće nepoverenje, nećemo imati političko stanje normalne saradnje i pružanja garancija za mir. Ovo je trajnije nepoverenje koje nastaje u Evropi, a uz to nas verovatno čeka neka nova podela sfera uticaja i neki nevidljivi novi zid - napominje Milivojević.

Strah od nuklearnog rata Nuklearne sile odbile da se svrstaju foto: Profimedia Zoran Milivojević objašnjava za Kurir da se podela sveta može sagledati i po tome koliko zemalja nije uvelo sankcije Rusiji. - Više od polovine čovečanstva se nije pridružilo sankcijama. Drugo, kod poslednjeg glasanja u UN dve najmnogoljudnije zemlje, Kina i Indija, nisu glasale za osudu Rusije, a takođe je interesantno da nijedna nuklearna sila izvan NATO nije podržala američku rezoluciju. Indija, Pakistan, Severna Koreja, kao nuklearne sile, prepoznaju opasnost od mogućeg nuklearnog rata i neće da se svrstavaju - kaže on.

Kurir.rs