ĆE GI ONODIMO: Da li ste razumeli Dačićevu poruku Vranjancima? Ako niste, lider SPS je i "preveo": ĆE GI POBEDIMO!

Koalicija SPS-JS-Zeleni Srbije održala je sinoć predizborni skup u Vranju, a lider socijalista Ivica Dačić, koji je rodom s juga Srbije, konkretno iz Žitorađe, iskoristio je južnjačku "foru" da pridobije zemljake.

foto: Kurir/T.S.

On je, naime, u svom stilu rekao: "Ja sam iz Žitorađe, odnosno Prokuplja. I želim da vam kažem - će gi onodimo! To je izazvalo opšti smeh, a Dačić je onda "preveo". - Ko nije razumeo šta sam reko - će gi pobedimo! Ova koalicija je, naime, sinoć održala skup u Sportskoj hali u Vranju, a okupljenim pristalicama su poručili: - Izbor je lak - Vučić predsednik, Dačić premijer, to je najbolje za Srbiju i srpski narod.

Inače, za one koji ne razumeju vranjanski, glagol "onoditi" na Jugu Srbije koristi se u gotovo bezbroj situacija, a ovo je jedno od objašnjenja koje se može naći na internetu: "Glagol ONODITI je UNIVERZALNI vranjski glagol. Koristi se u svim prilikama, najrasprostranjeniji je glagol u Vranju. Na engleskom, onoditi je "to do". Ako ne znate kako da izgovorite neku reč, samo kažite "onodi".