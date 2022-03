VREDNIJI 1 ŽIVOT NEGO 50.000 GLASOVA Vučić: Ako izgubim, čestitaću političkim protivnicima! Bila je čast biti predsednik Srbije

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da po svaku cenu mora da se sačuva mir na Kosovu i Metohiji i da je važniji jedan ljudski život nego 50.000 glasova na izborima.

- Ima pokušaja neodgovornih ljudi da urade nešto. To je i ovaj slučaj sa izborima na Kosovu i Metohiji. Ja dobijam više od 90 posto glasova tamo. Oni su računali da ja neću da odustem od 50.000 glasova, i da će da me nateraju da uđem u to, a onda da vidimo koga ćemo da proterujemo na KiM. Ja sam zato molio ljude dole da sačuvamo mir, a tih 50.000 glasova, ako je to razlika koja mi je potrebna, onda i ne treba da budem na vlasti. Da li je važnije to glasanje ili da Srbi na KiM budu živi? Znam kako bi to izgledalo, Srbi bi se branili. Da li je vredniji jedan život na Kosovu ili 50.000 glasova - rekao je predsednik gostujući jutros na TV Prva.

Ako izgubim, čestitaću političkim protivnicima - Ako izgubim, čestitaću svojim političkim protivnicima. Bila mi je čast da budem predsednik Srbije, svakog dana ja sam disao i živeo za to - rekao je Vučić.

Kako kaže, Lajčak se sastao sa Bislimijem u petak, i nakon toga izdao saopštenje u kojem ga je hvalio.

- To je takva drskost, bezobrazluk, u saopštenju u kojem niste dogovorili ništa. Ni ZSO ni kako Srbi da izađu na izbore, i to u trenutku kada oni sprečavaju narod na Kosovu da izađe na glasanje, to je takva drskost. Ja moram da voidim računa o srpskom narodu na KiM jer svaka moja reč može njih da ugrozi.

Kurir.rs/TV Prva