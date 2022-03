TEROR: EU i SAD hitno da reaguju i zaustave Aljbina Kurtija!

Prištinske vlasti ne prestaju s pritiscima na Srbe u južnoj srpskoj pokrajini. Nakon smene srpskog sudije samo zato što je prisustvovala sastanku u Beogradu s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te najave svojevrsne političke čistke drugih predstavnika Srba na KiM, prištinski premijer Aljbin Kurti poručio je Srbima da više veruju njegovoj vladi nego zvaničnom Beogradu (?!).

Sagovornici Kurira poručuju da međunarodna zajednica mora hitno da reaguje i zaustavi svojevrstan teror i samovolju Aljbina Kurtija!

Naime, nakon protesta koji su Srbi organizovali u petak u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici zbog neodržavanja srpskih izbora 3. aprila, Kurti im je poručio, pre svega, da mogu da protestuju, ali zbog, po njemu, pametnijih stvari.

Deli lekcije

- Ljudi u demokratskom društvu i pravnoj državi moraju da budu slobodni da izražavaju javno svoje mišljenje i stavove. Moram reći da bi bilo verodostojno kada bi protestovali, na primer, za socijalnu pravdu, brži razvoj i protiv organizovanog kriminala i korupcije - poručio je Kurti putem video-poruke na srpskom jeziku, koja je objavljena na njegovom Fejsbuk profilu.

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

On je pozvao Srbe "da ne potpadaju pod uticaj autoritarnog režima u Beogradu", te poručio da imaju više poverenja u kosovsku vladu?!

Stručnjaci ukazuju da ovakvo bahato ponašanje prištinskih političara mora biti zaustavljeno, te da bi o tom pitanju morale da reaguju EU i SAD.

- Pre svega, odgovornost za takvo ponašanje Prištine je na EU i SAD, jer oni imaju dovoljno uticaja na Prištinu da mogu da spreče takve poteze. EU, kao posrednik u dijalogu, ima obaveze koje očito ne ispunjava i dozvoljava Prištini da remeti proces dijaloga i poništava Briselski sporazum na način da ga ne realizuje, počev od formiranja ZSO do pravosuđa i policije - ukazuje za Kurir Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM.

Srpski geto

Napominje da će srpski narod na KiM proceniti u dogovoru s rukovodstvom u Beogradu koje mere mogu da preduzmu kako bi se suprotstavili ovakvom ponašanju Prištine.

foto: Kurir televizija

- Mogu, recimo, da razmotre pitanje učešća u kosmetskim institucijama na nekim budućim izborima... Istovremeno, Beograd svakako vodi međunarodnu kampanju da oni koji mogu da utiču na Prištinu upotrebe pun kapacitet kako bi sprečili Kurtija. Takođe, insistira se da se razgovori u Briselu nastave - naveo je Drecun.

Novinar s Kosova Živojin Rakočević, predsednik UNS, kaže da od srpskih sredina na KiM moraju da se prave oaze slobode.

foto: Printscreen/Youtube The Vision Gracanica

- Onog trenutka kada je Priština odlučila da Srbima zabrani mogućnost izbora, glasanja i biranja, došli smo do krajnje tačke u kojoj su izbrisana univerzalna ljudska prava. Taj proces je posledica dvadesetogodišnjeg oduzimanja svih ljudskih prava. Ako sistem nekome, u jednom periodu, uskrati slobodu kretanja - on neće imati problem da vam oduzme i pravo da birate, jer on "zna" šta je vaša sloboda. Beograd od srpskih geto sredina zato mora praviti oaze slobode, to je šansa da normalne vrednosti prežive, zajedno s našim blistavim nasleđem - poručio je Rakočević za Kurir.

Uzeli TV ekipi dron kojim su snimali prilog Reagovao UNS: Najgrublji oblik ometanja rada novinara Udruženje novinara Srbije i njihov ogranak Društvo novinara KiM zatražili su juče od kosovske policije da ekipi Medija centra iz Čaglavice vrati dron koji je korišćen za snimanje televizijskog priloga. Oni su u saopštenju ocenili da oduzimanje opreme predstavlja "najgrublji oblik" ometanja rada novinara na zadatku. - Snimatelj Medija centra Jovica Karadžić je nakon završenog protesta koji je održan u Gračanici za potrebe novinarskog posla dronom pokušao da snimi glavnu ulicu, međutim, nakon nekoliko minuta prišao mu je policajac u civilu i naredio da krene u stanicu policije - naveo je direktor Medija centra u Čaglavici Budimir Ničić. Dodao je da je iz Civilnog vazduhoplovstva Kosova dobio potvrdu da za tu vrstu drona nisu potrebni registracija i odobrenje te službe.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Profimedia