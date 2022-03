SINIŠA MALI: Moramo da očuvamo mir i stabilnu ekonomiju, LJUDSKA ŽRTVA NEMA CENU!

Ministar finansija Siniša Mali večeras je, gostujući u Hit tvitu govorio o značaju očuvanja mira i stabilnosti u Srbiji.

Mali je govorio o ekonomskom aspektu bombardovanja.

- Šta je sve uništeno u tih 78 dana? 25 hiljada stambenih objekata, 470 kilometara puteva, 595 kilometara pruga, 18 vrtića, 44 mosta, 19 bolnica, 20 domova zdravlja. Mi smo pet godina direktno, u smislu ekonomije, izgubili - istakao je Mali.

- Svaka ljudska žrtva, nema cenu i nenadoknadiva je - rekao je ministar Mali.

- Zašto ovo govorim? Iz perspektive sadašnjosti. To je ono što predsednik Vučić govori, da očuvamo mir i stabilnost u našoj zemlji. Ne želimo da budemo pioni, kako bi sačuvali mir i stabilnost. Mislim da su te dve reči važnije nego ikada, mislim da je to što predsednik Vučić govori važnije nego ikada. Samo da budemo svesni šta možemo da izbegnemo. Predsednik je i u govoru u Kraljevu rekao da je to agresija, važno je da gajimo i kulturu sećanja na žrtve NATO agresije, ali je rekao i da moramo da idemo dalje, ali ono što je važno, Srbija sedi na svojoj stolici - rekao je Mali.

foto: Printscreen/PINK

Ministar je govorio i o trenutnoj situaciji u Ukrajini i istakao da su pritisci ozbiljni, ali da je Srbija zauzela principijelan stav.

- Sami vidite koliko se svet promenio zbog rata u Ukrajini. Zamislite pritisak na Orbana i uporedite to sa pritiskom na Aleksandra Vučića, samo da bude jasan stepen pritiska. Ovo je pritisak na predsednika Vlade zemlje EU, a na nas, oni koji želimo da budemo deo EU, ali i da čuvamo našu nezavisnost, pritisak je dvostruko veći. Mi štitimo naše interese, politika Aleksandra Vučića je najvažnija. Ne želimo da nas vodi politika zapada ili istoka - kazao je Mali.

- Ja ne znam šta i kako oni pričaju, ali pritisci su ogromni, nikome nije lako, pogotovu ne predsedniku Vučiću. Mi smo zauzeli principijelni stav, ako je bilo ko principijelan to je predsednik Vučić - dodao je Mali.

Ministar Mali je dodao da nemamo mnogo izbora i da smo mala zemlja koja mora da sarađuje i sa Istokom i Zapadom.

- Kako je rekao predsednik Vučić "kada vidite ta dva voza kako su krenuli jedan na drugi najbolje je da se sklonimo". Ima mnogo dvostrukih standarda. Velike sile kada ne mogu da kažu drugim velikim silama šta žele onda se iživljavaju na manjima. Mi bismo najviše voleli da nas nigde ne pominju i da se sklonimo ali oni to ne daju. Kao mala zemlja mi moramo da sarađujemo sa svima - poentirao je ministar.

(Kurir.rs)