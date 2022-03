ŠTA SE KRIJE IZA SLUČAJA "KALE"! VUČIĆ OTKRIO: Dačić ima jedan trik, on nije bio pijan, ali KAD ME JE POZVAO U 7 UJUTRU...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je razotkrio veliku nepoznanicu i nasmejao Srbiju veoma zanimljivom anegdotom. Naime, svi se sećaju čuvenog Dačićevog govora na Kalemegdanu

"Ovde ima, znači brdo, znači planine, planinski deo je, zato se zove Kale, Kalemegdan, Kale je brdo..." objašnjavao je tada Dačić.

Vučić je večeras pojasnio Dačićeve "trikove" i dodao da se lider SPS ne opija.

- Dačić ima strašan trik. On zna da ga zovem do sedam najkasnije. On ne pije alkohol, ali mu tgreba da se razbudi... Ja sam shvatio da često nastavi da spava, i tako sam ga onda zvao na svakih 15 minuta - rekao je Vučić.

- Jednom prilikom mi se javio u 7 ujutru. Ipak, zvao sam ga već u 7.15 i rekao mu nema spavanja - otkrio je predsednik Srbije.

Kako je otkrio, on je uvek budan oko pet sati ujutru, a leže oko 10, 11 ili 12 noću. Imam i visok pritisak, navikao sam na terapiju, ali eto... Volim da ustajem rano - rekao je Vučić.

