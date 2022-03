DAČIĆ NEMA DILEME UOČI IZBORA: Jedina neizvesnost ko će preći cenzus za ulazak u Narodnu skupštinu VUČIĆ POBEĐUJE U PRVOM KRUGU

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da je najbolje rešenje za Srbiju da lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ostane predsednik države, a da on bude premijer.

Dačić je naglasio da nema potrebe da se dižu tenzije oko izbora jer sva istraživanja pokazuju da neće biti većih neizvesnosti u trci za predsednika i parlament.

- Zašto drugi nisu isturili svoje kandidate za premijera da znamo za koga glasamo? Uzmite recimo Dragana Đilasa, koji je lider stranke, pretpostavljam da pretenduje i da bude premijer, a nije se istakao da se ljudi izjasne o njemu - rekao je Dačić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dačič je dodao da nije bilo reči o raspodeli funkcija.

- Naš dogovor je da kandidat za predsednika bude zajednički. Odvojeno nastupamo kad je reč o parlamentarnim listama. Niko tu nikome neće pokloniti neko mesto nego za svako treba da se izborimo. Moramo da osvojimo to mesto. Ko hoće da ja budem premijer treba da glasa za moju listu - rekao je Dačić.

Lider socijalista se osvrnuo i na rad Vlade Srbije u proteklom periodu.

- Ni Vlada Srbije ni Narodna skupština nisu imale mnogo vremena da pokažu svoje vrednosti. To objektivno nisu bile ni dve godine. Postojala su brojna ograničenja u tom periodu. Nisam pristalica čestih izbora i promena. Više verujem u evolucije nego revolucije. Postavlja se pitanje kakav će biti sledeći ciklus. Šalio sam se sa crkvenim velikodostojnicima da je njima lako jer se biraju za ceo život.

Dačić se na pitanje voditeljke Olje Lazarević osvrnuo i na rad parlamenta na čijem se čelu nalazio u prethodnom sazivu.

- Drugu stranu niste ni imali jer neki nisu učestvovali na prethodnim izborima, a neki nisu prešli cenzus od tri odsto. Jedino smo imali poslaničku grupu koju su činili Albanci i (Sulejmanin) Ugljanin. Nema nijedan zakon na čekanju. Ustavne promene su završene. Prvi put je neki organ sam sebe razvlastio. Cilj međustranačkog dijaloga je ispunjen i vidite da će svi učestvovati na izborima. Sastav će izvesno biti promenjen. Biće više pripadnika opozicionih stranaka. Ja sam bio protiv snižavanja cenzusa na tri posto, ali je i dalje neizvesno ko će proći. Koalicija "Moramo" će proći, a pitanje je gde se nalaze NADA, Suverenisti, Zavetnici, Dveri, Srpska radikalna stranka... Ne mogu svi da prođu. Neće više biti jednostranih nastupa jer ćete imati nekoga ko će da odgovori. Predsedniku parlamneta biće nezgodnije - ocenio je Dačić.

Voditeljka je zamolila Dačića da prokomentariše navode da će tokom i posle izbora biti opstrukcije i nereda.

- To je psihološki pritisak, ne znam čemu služi, jer politička situacija nije neizvesna. Sva istraživanja govore isključivo o tome da će najmanje neizvesnosti biti na predsedničkim izborima i da će Aleksandar Vučić sigurno pobediti u prvom krugu. Drugo je pitanje parlamentarnih izbora. Mislim da će naša koalicija imati sigurnu većinu od 150-170 poslanika. Nije to razlika od jedan odsto glasova. Jedino neizvesno može da bude na beogradskom nivou, ali glavni gradovi su uvek izazov za vladajuće stranke. Ne vidim bilo kakvu mogućnost da neko tvrdi da je došlo do izbornih prevara jer će biti više hiljada posmatrača opozicionih stranaka. Njima je veći problem da nađu 16.000 njihovih posmatrača. To jedino mogu SNS i SPS. Mislim da treba učiniti sve da se izbori završe u miru. Ne vidim interese bilo koga da bude nemira, osim ako nema interes da destabilizuje Srbiju, a to već izlazi iz domena politike - rekao je lider socijalista.

Glasači su prema njegovom mišljenju čuli poruke.

- Neki to znaju desetak godina. Biračko telo SNS i SPS je dosta čvrsto opredeljeno. Opasnost je da se neko uljuljka i pomisli da je sve završeno. Druga opasnost je oko naših kandidatura na dve liste. Na društvenim mrežama nema izborne ćutnje. Mislim da je najbolje rešenje za Srbiju da Aleksandar Vučić bude predsednik, a Ivica Dačić premijer. Kormilo države će tako biti u sigurnim rukama - rekao je Dačić i ocenio da je rat u Ukrajini dosta uticao na kampanje.

