ZA NJIH PRAVILA NE VAŽE: Mediji u vlasništvu Dragana Šolaka grubo prekršili izbornu tišinu!

Predizborna tišina u Srbiji počela je od ponoći, a ona podrazumeva da se do nedelje u 20 sati, do zatvaranja birališta, ne komentariše ništa u vezi sa izborima i njihovim učesnicima. I dok se gotovo svi mediji pridržavaju pravila, nažalost, postoje i izuzeci koji za to ne mare! Mediji u vlasništvu Dragana Šolaka grubo su prekršili izbornu tišinu kako na internetu, tako i u štampanom izdanju.

foto: Printscreen

Oni su na Tviter nalogu emisije koja se emituje na TV Nova S, jutros u 10 sati, dok uveliko traje izborna tišina, objavili izjavu predsedničke kandidatkinje koalicije "Moramo" Biljane Stojković.

foto: Printscreen

Istovremeno, i list Nova na naslovnoj strani, gotovo preko cele strane, objavila je agitovanje javnih ličnosti o glasanju. Tu su fotografije i izjave ličnosti iz javnog života koji su se mesecima unazad javno deklarisali kao opozicija aktuelnoj vlasti.

Kurir.rs