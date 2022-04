NEKI CENTRI MOĆI PREKO ĐUKANOVIĆA I KURTIJA ŠALJU PORUKE Deđanski i Marinković o miniranju Otvorenog Balkana koji zagovara MIR!

Ideja inicijative Otvoreni Balkan je da balkanske zemlje pripadaju Balkanu i da se u ovom regionu stvara stabilna unija koja bi donela dobrobit svim državama koje se uključe.

To, međutim, pojedinim zapadnim centrima moći, po svemu sudeći, smeta jer ne nalaze svoju ulogu i dominaciju u tome. I ne samo to, smeta im očigledna liderska uloga Srbije koja je i glavni inicijator ovog projekta. Zato, zaključuje se, traže načine, skrivene i neskrivene, da miniraju i ulogu naše države i čitavu inicijativu "Otvoreni Balkan".

Dok pokušavaju da eliminišu lidersku poziciju Srbije, upadljivo forsiraju Bugarsku i time obezbeđuju sebi veće uloge i uticaje.

foto: Kurir Televizija Printscreen

U kome će naći podršku? Kakvi pritisci nas još očekuju? Šta će biti sa pritiscima na Republiku Srpsku i Milorada Dodika?

Gosti Usijanja bili su Vlada Marinković, narodni poslanik i Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

- Srbija je svima bila dobra dok je bila slaba. Od 2000. godine bila je idealna Srija - koja je rasprodavala kompanije, a nije ih dovodila da ulažu, koja je u vojsi imala jedan avion, verovatno takva Srbija i odgovara. Vučićeva pobeda na izborima je bila dobra. Srbija ni ne traži da bude lider. One zemlje koje nešto rade za svoje zemlje su prihvatile Otvoreni Balkan - pre svega mislim na Severnu Makedoniju i Albaniju. One zemlje koje ne rade ništa one miniraju. Prednosti tog Otvorenog Balkana videće građani čije su zemlje u Otvorenom Balkanu. Milo Đukanović može samo da ponudi mržnju prema Srbiji. Isto i Hrvatska i Slovenija. Ekonomski rast Srbije jeste ono što nervira naše neprijatelje. Takva politika ne može da se održi - Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Narodni poslanik Vlada Marinković smatra da se ideje za miniranje Otvrenog Balkana šalju preko Mila Đukanovića i Aljbina Kurtija.

- Preko Mila Đukanovića i Aljbina Kurtija šalju se određene poruke nekih kojima smeta jaka Srbija, a ne smeta im kada Hrvati nabavljaju "rafale" i američko naoružanje, a smeta im kada Srbija nabavlja odbrambeno naoružanje. To je ideja Aleksandra Vučića i uravo je to ona stara ideja - Balkan, balkanskim narodima, koji ima za cilj jačanje regiona i da se unapređuje kvalitet života građana. I prvi put se dešava ovakva saradnja - rekao je Vlada Marinković, narodni poslanik.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Marinković je dodao i da je Otvorni Balkan, pored ekonomskih povoljnosti za sve zemlje koje su u njemu, bitan zato što je to i mirovni proces.

- Otvoreni Balkan je i mirovni proces. To je proces koji je jedini u proteklih 30 godina da ima potencijal da obezbedi dugoročni mir i da obezbedi stabilnost u ovom regionu, a koji nekome na Zapadu smeta. Nekako se čini da neke zemlje Evropske unije i to je vidljivo, da one imaju dosta rezerve prema Otvorenom Balkanu. Mislim da su tu Amerikanci mnogo iskreniji. Oni znaju da je ekonomska stabilnost ključ. Berlinski proces je zastao, ali je bio dobar. Predsednik Vučić je mudrom politikom napravio i sa zemljama Višegradske grupe i sa Mađarskom, premijer Viktor Orban je neko ko podržava Srbiju. I da pravoslavna kvadriterala (Grčka, Rumunija, Bugarska i Srbija) i te mogućnosti saradnje su odlično. Nemamo ništa protiv konkurencije. Bugarsku ne vidim kao lidera u regionu, ali vidim je kao našeg dobrog partnera - rekao je Vlada Marinković, narodni poslanik.

03:02 Vlada Marinković: Otvoreni Balkan je i mirovni proces

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:55 DA LI ĆE OTVORENI BALKAN TRANSFORMISATI REGION? Vladislav Jovanović i Slobodan Zečević: Koliko je značaj ove inicijative