PREMIJERKA BRNABIĆ: Ne znam ko će u vladu, Vučić na političkom Olimpu

BEOGRAD - Premijerka Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne zna kada će biti napravljena nova vlada jer to zavisi od skupštinske većine i brzine pregovora o koaliciji.

Ona je na TV Prva rekla da neće da odgovori na pitanje sa kim će naprednjaci prvo razgovarati, ali da je "Aleksandar Vučić bio kristalno jasan" kada je rekao da Savez vojvodjanskih Madjara ostaje partner.

Brnabić nije želela da govori ni o ideji da lider SPS-a Ivica Dačić bude premijer i istakla da "nisu važne funkcije već stabilnost koju Srbiji donosi Aleksandar Vučić".

"Važniji je tim koji deli viziju razvoja do 2026. godine ili duže, a ko je koja funkcija ne treba da nas zanima. Sve je na predsedniku stranke i na stranačkim organima, najvažnije je sačuvati mir i stabilnost", rekla je Brnabić.

Ponovila je da će naprednjaci imati vlast u Beogradu, ali da ona ne zna da li će Aleksandar Šapić biti gradonačelnik.

Brnabić je rekla da je ne brine to što stranka na izborima ima 600.000 glasova manje od predsednika.

"Ne mogu da kažem da me to preterano zabrinjava, SNS je preuzela sve udarce na sebe koji su stizali od tajkunskih medija. Niste imali nijedan napad na SPS, a mogli su da uzmu na sebe sve rezultate, naročito u Beogradu. Aleksandar Vučić je prerastao SNS, on je na političkom Olimpu, i nije važno što ima 600.000 više od SNS, to je dobro za Srbiju", ocenila je ona.

Članovima svoje stranke i sebi zamerila je što nisu bili oštriji prema protivnicima i što nisu više ponavljali da će se svi udružiti protiv Vučića.

"Naše je bilo da govorimo kakav je ko i da će se svi ujediniti, a to je samo Aleksandar Vučić rekao, on se najmanje bavio kampanjom, SNS je morala više da se bavi politikom, morali smo više da govorimo da će se svi ujediniti i da nema veze da li su zeleni ili su za NATO", rekla je Brnabić.

Susret Vučića sa liderom SSP-a Draganom Djilasom ocenila je kao susret predsednika sa liderom opozicione stranke i dodala da veruje da bi Vučić tako primio svakog predsednika stranke koji to zatraži.

Kurir.rs/Beta