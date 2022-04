ZA POŠTOVANJE JE ŠTO SE SRBIJA ČVRSTO DRŽI SVOJIH INTERESA! Dragaš: Odupiremo se iako nas obe strane još jače vuku prema sebi

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš kaže u razgovoru za Kurir da je uveren da će Srbija izaći još jača iz svetske krize, uprkos sve žešćim pritiscima. On smatra da je nemoguće da se Srbija skloni u stranu od tektonskih promena koje se događaju u svetu, jer je deo Evrope gde je epicentar zemljotresa.

- Pritom, Srbija je naročito pod lupom i jedne i druge strane, zato što je u poslednjoj deceniji vodila nezavisnu politiku, gledajući isključivo šta je njen najbolji interes, a to je ulazak u Evropsku uniju i očuvanje ekonomskih i političkih veza sa Rusijom. Nijedna država u Evropi nije tako jasno oblikovala svoju politiku i za to je dobila poštovanje od obe strane. To je bilo veoma teško, ali je bilo jedino ispravno. Najbolji dokaz je to što je Srbija sa takvom politikom doživela najveći ekonomski rast i najveći međunarodni ugled koji pamtimo. Pritisci koji traju svih tih godina sada su udesetostručeni, zato što je ulog postao desetostruko veći - objašnjava Dragaš.

foto: Privatna arhiva

On kaže da je njima ponovo izložen predsednik Vučić zato što je ubedljivo najveći politički autoritet u zemlji, a posebno sada kada je jedino njegov legitimitet kao predsednika Srbije čist i neupitan, kada još nemamo parlament i vladu u punom kapacitetu.

- Ja sam, međutim, uveren da je to dobra okolnost za Srbiju i za naše građane. To nije dobro jedino za predsednika zato što on lično mora da ulaže deset puta veću energiju nego do sada da brani državne interese. Ali po odlukama koje je donosio do sada, a naročito po najavama budućih odluka, ja sam prilično spokojan da ćemo iz ovih teških okolnosti izaći kao dobitnici. Zašto? Zato što po prvi put gledate državu i njenog lidera koji odlučuju razumom, a mnogo manje srcem. To je recept koji najodgovorniji lideri i državnici primenjuju u teškim okolnostima, kada je ulog ogroman. Kad god nas je vodilo srce, stradali smo, jer te odluke nisu bile dobre, kao na primer u trenutku kad je pao Berlinski zid. Tu istorijsku lekciju smo naučili i nećemo je ponoviti - upozorava naš sagovornik.

foto: Printscreen/TV Pink

Kako je ukazao, ogromni pritisci zapada vidljivi su po svim, sve intenzivnijim posetama i kontaktima predsednika Vučića sa zapadnim liderima. Međutim, on naglašava da je to i opasno ponašanje Prištine, i zatezanja u Republici Srpskoj sa primenom Bonskih ovlašćenja, i ponovljen zahtev Amerike da se ukine UNMIK, kao i najava Evropskog parlamenta da će od nas tražiti da uvedemo sankcije Rusiji.

- Ali postoji pritisak i od Rusije, to se često zaboravlja. Nedavna izjava Marije Zaharove upućena Srbiji da je Rusija uvek podržavala svoje prijatelje, čist je pritisak na Srbiju i predsednika Vučića, pri čemu se Zaharova služi falsifikatima aludirajući da njena zemlja nikad nije uvodila sankcije Srbiji. Uveren sam da će Srbija proći kroz ovo turbulentno vreme na nogama i izaći iz njega još jača. Siguran sam u to ne zato što imam osećaj, nego zato što imam dokaze. To je pre svega dosadašnja politika predsednika Vučića u čijem centru su interesi Srbije - ekonomski, bezbednosni, politički i ničiji drugi interesi. A to su i dosadašnje odluke i jasno izjašnjavanje Srbije u UN, povodom ruske agresije na Ukrajinu, a naročito napor da se Srbija čvrsto drži svojih interesa bez obzira što je obe strane još jače vuku prema sebi. Možete da imate samo veliko poštovanje prema tome, a Srbija ga ima.

