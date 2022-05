PRIŠTINA PREKO SAVETA EVROPE HOĆE STOLICU U UN! Srbiji sužavaju manevarski prostor i prete politikom svršenog čina!

Američki Stejt department praktično je dao zeleno svetlo Prištini za podnošenje prijave za članstvo u Savetu Evrope (SE). Služeći se argumentom da su Kosovo i Srbija "suverene zemlje sa pravom da same određuju svoje spoljnopolitičke prioritete", Vašington je nagovestio da će zadržati isti blagonaklon stav i kada na red dođu i neke druge međunarodne organizacije. Sagovornici Kurira upozoravaju da bi Kosovo, ulaskom u SE, bilo korak bliže stolici u Ujedinjenim nacijama, što je krajnji cilj Prištine i njenih moćnih sponzora.

Diplomatski obraz

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže za naš list da su poruke iz Vašingtona, Berlina i drugih važnih adresa u Evropi jasne i da uporno insistiraju na međusobnom priznavanju.

- Jasno je da Vašingtonski sporazum više ne vredi. On je, u krajnjoj liniji, bio i oročen na godinu dana što se tiče obaveza Beograda da će obustaviti kampanju za nepriznavanje i Prištine da neće povesti kampanju za ulazak u međunarodne organizacije. S druge strane, očigledno je da su pre svega u Vašingtonu, upravo imajući u vidu tu činjenicu da više ne postoje nikakve pravne zabrane, podstakli Kosovo da zahteva ulazak u SE, što bi bila još jedna stepenica na putu ka UN. Čuli smo i jasne poruke nemačkog kancelara, ali i drugih evropskih zvaničnika. Više se ne govori o normalizaciji odnosa nego o međusobnom priznavanju kao jedinom rešenju. To su veliki pritisci i oni će samo rasti. Srbiji se ostavlja minimum manevarskog prostora, a to bi značilo da se Srbija saglasi sa ulaskom Kosova u UN, ali da izbegne formalno priznavanje i na taj način sačuva svoj diplomatski obraz - ocenjuje Jakšić.

Cena saglasnosti

Bivši diplomata Vladislav Jovanović kaže za Kurir da smo svedoci da se sve gazi, ali i napominje da ne prolazi baš sve.

- Srbija ima tapiju na Kosovo i to je najvažnija stvar u ovim međunarodnim igrama. Srbija je konsenzusom primljena u UN i to u republičkim granicama. Za to je glasala i Amerika. Drugo, Savet bezbednosti ne može da prihvati nijednu manjinu koja se proizvela u državu bez pristanka njene matične države. Dakle, potrebna je saglasnost Srbije. Sve to ne može da se preskoči. Amerika hoće da svojim snažnim poprsjem izgura sve, pa i Kosovo u UN. SB ne može da odlučuje osim o onome što piše u njegovoj Rezoluciji 1244. Amerika zna da Srbija mora da da saglasnost i zato nas guraju preko EU da normalizujemo odnose, što će značiti da se uzajamno priznamo. Zato oni insistiraju na tome. Vašington zna da je cena naše saglasnosti ogromna, ali misle da mogu da nas kupe obećanjem da ćemo ući u EU bez KiM - objašnjava Jovanović.

