VULIN: Vučić je veliki Srbin, predsednik svih Srba, a mali Kurti nije ni predsednik svih Šiptara na Kosovu

Komentarišući izjavu premijera lažne države Kosovo Aljbina Kurtija da svet treba da obuzda predsednike Srbije i Rusije i da je Aleksandar Vučić mali Putin, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je poručio za televiziju Pink da je Aleksandar Vučić veliki Srbin i predsednik svih Srba, a da mali Kurti nije čak ni predsednik svih Šiptara na Kosovu.

„Aleksandar Vučić nije mali Putin, kao što ni Srbi nisu mali Rusi. Vučić je veliki Srbin i treba da bude veliki Srbin. Vučić je predsednik svih Srba i to može da smeta malom Kurtiju, jer on nije predsednik ni svih Šiptara na Kosovu, a Vučić jeste predsednik svih Srba i drago mi je što to boli Kurtija", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Komentarišući navode da bi takozvano Kosovo moglo biti primljeno u NATO pakt, ministar policije Aleksandar Vulin je poručio da tako nešto ne doživljava kao ozbiljnu inicijativu, već isključivo kao pretnju Srbiji i srpskom narodu.

„Šiptari su kroz istoriju bili bašibozuk, što će reći pomoćne trupe nekog velikog. Tako su bili bašibozuk Otomanskom carstvu, tako su za Austrougare ubijali promrzle i zaostale srpske vojnike, tako su za italijanske fašiste i nemačke naciste pravili Veliku Albaniju, formirali baliste, ubijali Srbe gde god su mogli i kako su mogli, tako su na račun NATO-a izginuli 1999. godine, ne bi li NATO paktu dali priliku da bombarduje Srbiju i sad ponovo nude svoje glave, jer oni nikom nisu potrebni. Nemaju ljude, nemaju vojsku, nemaju tehniku, nemaju novac, nemaju ništa. Ali, imaju dragocenu sposobnost da se ponude kao topovsko meso ukoliko to topovsko meso treba da bude pritisak na Srbiju. Jedini razlog zašto bi neko primio Šiptare u NATO pakt jeste da posluže kao provokacija za Srbiju, da je uvuku u nekakav sukob, a onda da se pozovu na peti član evroatlantske povelje u kome se kaže da mora da se štiti integritet države članice NATO pakta", kazao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da se na primeru Briselskog sporazuma jasno vidi da potpis Evropske unije ne vredi baš ništa.

„Kada je Kurti u pitanju, vidimo sve licemerje Evrope. Ono što je meni važnije od toga šta misli nekakav Kurti, jeste zašto Evropa misli da može da bude bilo kakav relevantan faktor, ako njen potpis ne važi ništa, a na Briselskom sporazumu smo videli da ne važi ništa, jer da važi nešto, bila bi barem formirana Zajednica srpskih opština", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

