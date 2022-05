MINISTAR VULIN: Suštinski cilj napada je da Srbija ne odlučuje samostalno, već da odluke donosi pod pritiskom i u strahu

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je o brojnim zabilježenim dojavama bombi da je "suštinski cilj svih tih napada da Srbija prestane da vodi samostalnu politiku i da odluke donosi pod pritiskom i u strahu".

"Protiv Srbije se vodi specijalni rat. Napad je organizovan i vodi se sa jasnim ciljem. Suštinski cilj svega ovoga jeste da Srbija ne odlučuje samostalno i da Srbija donosi odluke pod pritiskom i u strahu. Svaki napad počne sa rečenicom - Zato što niste uveli sankcije Rusiji, mi ćemo vam uraditi ovo ili ono. To je motiv za ove pretnje i jasna poruka šta se očekuje i traži od nas. Napadi su sa jedne strane usmereni na to da nas ekonomski oštete, ali suštinski cilj jeste da Srbija ne odlučuje samostalno", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink, upitan da prokomentariše na stotine lažnih dojava o bombama koje stižu na adrese različitih institucija u Srbiji.

"Napadi ovakvih razmera su veoma skupi i moraju da budu veoma organizovani i ne mogu da se rade iz samo jednog centra. Mi smo prethodnih dana locirali 19 adresa sa kojih su stizale pretnje, ali ima više stotina napada svakog dana i jedan deo smo uspeli da pronađemo. O tome smo obavestili naše partnere i u međunarodnoj policijskoj zajednici, ali i bilateralno smo se obratili zemljama sa čijih teritorija su dolazili ovi napadi", istakao je ministar Vulin i dodao da "nije moguće otkriti svaki od tih napada, ili je moguće uz puno novca, što nije problem, ali potrebno je jako puno vremena. To se radi preko više stotina hiljada različitih servera. Zato je potrebno puno vremena, osim ukoliko oprema koja je korišćena za napad ne bude odmah nakon njega i uništena, tako da dođete do zida. Dođete do adrese, ali ne možete da dođete do računara, ne možete da dođete do sprave sa koje je to urađeno koju biste mogli povezati sa nekom osobom."

Ministar je istakao da se policija trudi, radi i preventivno i odlazi na svaku lokaciju sa koje nas pozovu.

"Po zakonu, onaj ko je rukovodilac bezbednosti u objektu ima pravo da kaže da li je potrebno da se uradi KD pregled ili ne mora. Mi u sve veće i važnije objekte svakog jutra pošaljemo ekipu koja ga za svaki slučaj pregleda, proveri da li eventualno negde nešto ima. Tako radimo sa mostovima, najvećim tržnim centrima, najznačajnijim ustanovama, tako da kada stignu pretnje, mi dosta sigurno znamo da je u pitanju lažna dojava."

"Napadi su sa jedne strane usmereni na to da nas ekonomski prilično ošteti. Kada su u pitanju škole i dojave o bombama, deca se evakuišu, a kada su u pitanju mala deca neko mora doći po njih. Znači, roditelji u tom trenutku moraju da napuste svoj posao, da dođu po dete, organizuju njegovo čuvanje, a za sve to vreme njihov posao trpi i to neko plaća. Kada evakuišete tržni centar, vi ste za taj dan prekinuli svaki rad, trgovinu, neće više niko ući u taj tržni centar, a prodavac koji je tu mora da plati i kiriju i platu radnicima, a on nema kome da proda i nema načina da zaradi", rekao je ministar Vulin.

"I naravno, suštinski cilj svega ovoga jeste da Srbija ne odlučuje samostalno i jeste da Srbija donosi odluke pod pritiskom i u strahu. Svaki napad počne sa rečenicom - Zato što niste uveli sankcije Rusiji, mi ćemo vam uraditi ovo ili ono. To je motiv za ove pretnje i jasna poruka šta se očekuje i traži od nas".

Ministar policije je dodao da pretnje stižu sa raznih strana i iz raznih zemalja.

"Jedna je stigla iz Gambije. Da li stvarno mislite da tamo neko ima problem sa sukobom u Ukrajini? Nije to važno, važno je da vidite šemu, mi otkrivamo neke adrese sa kojih stižu pretnje i o tome obavestimo sve i policijske organizacije i bilateralno radimo sa našim partnerima. Nešto ćemo naći, nešto nećemo, ali niko na svetu nije rešio ovaj problem. Odnosno jeste jedna zemlja, Severna Koreja. Tamo gde nemate mobilni telefon i internet nema ni ovakvih dojava i pretnji. Isto se ovo dešava i u Rusiji i u Poljskoj i u Hrvatskoj i u Americi. Ovo je bolest savremenog sveta sa kojom morate da se nosite i sa kojom morate da se borite. To je kao korona, morate da prihvatite da to postoji. To postoji i sa tim živite, i učite i tražite načine da ipak budete efikasniji i koliko je god moguće sigurniji."

Naglasio je da su preteće poruke prethodnih dana slali i pojedini građani Srbije.

"Uhapsili smo šest maloletnika, naših državljana koji su dojavljivali pretnje o postavljenim bombama. Bilo im je baš simpatično i duhovito. Kad smo ih pronašli, pitali smo ih zašto su to radili, a oni kažu - ne znamo. Onda imate psihopate, naše državljane koje smo takođe privodili, jedan je hospitalizovan, ima istoriju bolesti, ali eto, i njemu je došla ideja. Ugledate se na razne idiote i hoćete da budete popularni, važni i bitni. Zato molimo građane da pomognu policiji, da ne otežavaju. Nemojte bar da lažno prijavljujete da su podmetnute bombe. Nije dosta što nas napadaju iz centara za hibridno ratovanje, nije dosta što se to radi planski i organizovano. Ovo je eskalacija napada kakva nije zabeležena u svetu kada je u pitanju jedna zemlja i samo nam fale i naši državljani koji misle da je to jako duhovito i pametno, nemojte bar vi", poručio je ministar Vulin.

(Kurir.rs)