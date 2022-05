MINISTAR VULIN ODGOVORIO HILU: Ne tražite na silu da se Srbi opredele

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin odgovorio je ambasadoru SAD-a Kristoferu Hilu na navode da u životu moraju biti pravljeni izbori i da je ovo takav trenutak, a da za Srbiju postoji samo jedan put i da je to Zapad i Evropska unija.

"Od 2000. godine do 2012. godine, Srbija je bila zemlja po meri ambasadora Hila. Okrenuta samo Zapadu, pred vratima NATO pakta, bez inicijative za rešavanje pitanja Kosova i Metohije, bez želje i volje da brani Republiku Srpsku, sa ostacima vojske i rasprodanom privredom. Za vernost onima koji su nas bombardovali, Srbija je nagrađena proglašavanjem nezavisnosti takozvanog Kosova, masovnim izručenjima Haškom tribunalu, umanjenjem nadležnosti Republici Srpskoj, pljačkaškom privatizacijom, nezaposlenošću, bedom i socijalnom nepravdom. Od kada je Aleksandar Vučić poveo Srbiju ne zapadnim, već srpskim putem, Srbija je ponovo država, a ne teritorija, a Aleksandar Vučić je državnik, a ne od strane okupatora postavljeni upravnik logora. Arogancija ambasadora SAD-a nas podseća da je Hil bio izvršilac politike sankcija, silovanja i bombardovanja i Republike Srpske i Republike Srbije. I on u tome ne vidi problem ni krivicu. Srbija će ići svojim putem, a ambasador neka upravlja onima koji mu to dopuštaju. Srbija je slobodna i uspešna zemlja i ne treba da se opredeljuje ni za koga osim za sebe. A ako je kriterijum za opredeljenje Srbije ko nas je ubijao, a ko nije, ko je priznao takozvano Kosovo, a ko nije, bojim se da gospodin Hil ne bi imao šta da kaže u svoju odbranu. Ne tražite na silu da se Srbi opredele, možete biti povređeni našim izborom", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

(Kurir.rs)