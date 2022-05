VUČIĆ O SANKCIJAMA RUSIJI: Imamo istu poziciju kao i pre 90 dana! To je pozicija ozbiljnosti, odgovornosti, to je srpska pozicija

Na pitanje o navodnom uvođenju sankcija Rusiji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da na političkoj sceni imamo puno baba Vangi koje se svaki dan bave proročkim poslom i pričaju gluposti.

- Da se našalim malo sa vama, mi imamo toliko Baba Vangi, znam da postoji jedna koja je živela u Bugarskoj, a da mi je neko pričao koliko ih ima u Srbiji na političkoj sceni ne bih verovao. Svaki dan se bave glupostima. Prvo su govorili da su protiv sankcija. Oni ne moraju da odgovaraju za ovaj put, kako će da bude plaćeno. Posle izbora su promenili politiku i kažu da su za sankcije, oni koji nisu kažu da ćemo da ih uvedemo, a mi i dalje imamo potpuno istu pravičnu poziciju kao i pre 90 dana. To je pozicija ozbiljnosti, odgovornosti i to je srpska pozicija. Ne busam se u prsa i ne držim herojske govore već razmišljam koliko nas košta kilometar puta. To pokazuje razliku u posvećenosti i odgovornosti - kazao je predsednik tokom obilaska radova na Obilaznici koja izlazi na Bubanj potok.

Ističe da nam nisu potrebna zaklinjanja jer oni koji su se zaklinjali, jedni drugima su okrenuli leđa.

- Jedinu drugima su se na vernost zaklinjali, sada sve najgore jedni o drugima. Budite malo manje baba Vanga, a mi našu politiku nećemo da menjamo.Oni su rekli da ću 3. aprila da uvedem sankcije uveče. I, šta je bilo sa 3. aprilom? Sad će 3. jun.

Predsednik Vučić najavio je da će u nedleju u 11 sati razgovarati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Najavio je u narednom periodu važne posete Srbiji i iz Evrope i iz Rusije.

(Kurir.rs)