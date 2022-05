SKINULI RUKAVICE: Viola fon Kramon iznela NOVE UCENE pred razgovor Vučića i Putina, EVO ŠTA TRAŽE!

Stari kritičari Srbije u Evropskom parlamentu, poput evroposlanice Viole fon Kramon i drugih, spremili su novu listu zahteva za našu zemlju koje mora da ispuni ako misli da nastavi evrointegracije!

Evroparlamentarci tako od nas sad traže da ukinemo letove za Moskvu, zatvorimo ruski humanitarni centar u Nišu i pod hitno uvedemo sankcije Rusiji! Ove ucene dolaze u trenutku kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić treba u nedelju u 11 sati da razgovara telefonom s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o novom gasnom aranžmanu za našu zemlju, ali i uoči junske rasprave vrha EU o narednom koraku Beograda ka članstvu.

Šta traže

Cilj je, prema oceni stručnjaka, da se Beograd primora da prekine sve veze s Moskvom. Zato su evroparlamentaci i odlučili da u naš pregovarački proces „uguraju“ i zahteve koji do sada nisu bili na stolu. Otvaranje novih klastera ucenjuju uvođenjem sankcija Rusiji, a na izveštaj o Srbiji Vladimira Bilčika oni su podneli čak 439 amandmana, od kojih se velika većina odnosi na našu saradnju s Rusijom.

Ovim amandmanima oni su iskazali nezadovoljstvo što naša nacionalna avio-kompanija leti za Moskvu „u vreme kada je vazdušni prostor EU zatvoren za letove ka Rusiji i iz nje“. Evroposlanica Viola fon Kramon je podnela amandman kojim se praktično traži zatvaranje rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu.

- Srbija mora odmah da prekine svu vojnu saradnju s Rusijom, koja se često kamuflira kao civilne aktivnosti, a naročito preko regionalnog humanitarnog centra u Nišu - napisala je Fon Kramonova.

Komentarišući najnoviji potez evroparlamentaraca, bivši ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije Živadin Jovanović kaže da je EU „potpuno skinula rukavice“.

- Izgleda da EP sebe vidi kao štampariju uputstava za druge zemlje i narode i kao centar koji jedini ima pravo da određuje šta ko sme da radi. Nije prvi put da nam oni ispostavljaju direktive i uputstva, bilo da to radi parlament, bilo komesar - kaže Jovanović. Dodaje da su sada ipak otišli predaleko.

- Zato i mi treba istom merom da uzvratimo i jasno i nedvosmisleno stavimo do znanja da smo slobodna, nezavisna i demokratska zemlja, u kojoj jedino narod i od naroda formirane institucije odlučuju šta je dobro, a šta nije za našu zemlju - ističe Jovanović.

Očekivanja

S druge strane, Darko Obradović iz Centra za strateške analize kaže da se Srbija jasno strateški opredelila za članstvo u EU i s tim u vezi se suočava sa očekivanjima Unije.

- EU predstavlja najvećeg donatora i najvećeg ekonomskog partnera Srbije. S tim u vezi njihova očekivanja treba pažljivo sagledati i razmotriti kako bi se donele adekvatne odluke u vezi s nacionalnim interesom - smatra Obradović. On podvlači da se ruski humanitarni centar od svog postanka pokazao kao apsolutno nefunkcionalan i trebalo bi da bude zamenjen balkanskim humanitarnim centrom, koji bi odgovarao potrebama zapadnog Balkana i bio čvrsto vezan s Evropskim koordinacionim centrom za vanredne situacije.

OČEKIVANJA OD SUTRAŠNJEG RAZGOVORA

Nadamo se povoljnijoj ceni od berzanske

Desetogodišnji gasni aranžman s Rusijom, po kom je Srbija „plavo zlato“ plaćala 270 evra za 1.000 metara kubnih, ističe 31. maja. Zbog toga će predsednik Srbije sutra razgovarati s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o novom gasnom aranžmanu. Tim povodom je predsednik Vučić rekao da se nada da ćemo dobiti povoljniju cenu gasa u odnosu na berzansku.

- Svakako da onu kakva je bila do sada nećemo moći da dobijemo jer su energenti, zbog rata u Ukrajini, drastično poskupeli. Ali se nadamo povoljnijoj od one koja je na berzama i kreće se od 900 do 1.000 evra za 1.000 kubnih metara - rekao je Vučić.