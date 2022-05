DAČIĆ: KAKO VAS, BRE, NIJE SRAMOTA? Drže vatrene govore o Ukrajini, a nas nazivaju GENOCIDNIM I TRAŽE DA PRIZNAMO KOSOVO

Međunarodni odnosi decenijama nisu bili u ovakvoj krizi, a na svojoj koži to možda i najbolje oseća Srbija

Naša zemlja izložena je ogromnim pritiscima da uvede sankcije Rusiji, a istovremeno ne dobija nikakve značajnije garancije o ubrzanju procesa pristupanja Evropskoj Uniji.

Predsednik poslednjeg saziva republičkog parlamenta Ivica Dačić, govorio je, između ostalog, i o pritiscima na Srbiju gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije Redakcija.

On je u razgovoru s voditeljkom Oljom Lazarević otkrio šta se dešavalo na sednici Komiteta za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) u Grčkoj.

- Bio sam na više sastanaka, ceo dan je bila rasprava o Ukrajini, o turskom delu Kipra, vatreni govori o teritorijalnom integritetu. Onda se pređe na drugu tačku dnevnog reda gde se pozivaju sve države da priznaju Kosovo. Ja se javim i kažem: "Kako vas, bre, nije sramota? Ceo dan ovde slušam o teritorijalnom integritetu, pa kako vas nije sramota da sad narušavate teritorijalni integritet vaše punopravne članice. Zemlje koja je priznata u svojim međunarodno priznatim granicama". Oni mi na to kažu: "Vi? Pa, vi ste genocidni narod. Vi ste njih uništavali genocidom". To pričaju oni koji su nas uništili i uništavali u svim ratovima do sada. I šta sad mi treba da kažemo "bravo"? Ne možemo da kažemo "bravo" U tome je stvar - rekao je Ivica Dačić.

Jedna od tema Dačićevog gostovanja u jutarnjem programu Kurir televizije bila je i sutrašnja zakletva kojom će zvanično početi drugi predsednički mandat Aleksandru Vučiću.

Novi sastav vlade

- Izborni proces je još u toku i veoma je teško doći do kraja. Ne znam koliko ljudi imaju predstavu o tome koliko je teško održati kontrolu u Trnovcima, gde je većina u biračkom odboru Albanci. Više puta je bilo ponavljano i ne znam kako će se sve završiti. Aktuelni saziv skupštine je i dalje na snazi dok se ne sazove novi. Zakletva će biti položena kao i za vreme prethodnog mandata. Tu će biti predsednica Ustavnog suda, biću ja, predsednik će položiti zakletvu, a zatim će se obratiti poslanicima - kaže Dačić.

- Ne mogu da kažem da je nova vlada nešto drugačija u političkim odnosima, ali lični odnosi hoće. Mi želimo da nastavimo našu saradnju sa SNS-om, kao i do sada. Vučićeva i moja stranka će biti u sazivu skupštine Beograda, a sada kakvi će personalno biti odnosi, to ćemo videti - istakao je Dačić.

Pitanje Švedske i Finske je njihov lični problem

- Švedska i Finska imaju interese, oni procenjuju da smo ugroženi. Ali neka svako radi šta hoće sa svojom zemljom. I Milošević i Milutinović su rekli da ćemo ući u NATO ako sačuvamo Kosovo i Metohiju, ali su mu vratili papir s tim predlogom - kaže Ivica Dačić.

- Lako je danas filozofirati o svemu, ali se moraju donositi važne i teške političke odluke - istakao je Dačić.

Srbiji neće biti lako da se postavi u ovoj situaciji

- Sve je ovo igra velikih, a kao i uvek nastrada trava. Ne bi bilo prvi put da se ovakve krize otrgnu kontroli, ali ću podsetiti sve i da su ti interesi ponekad veoma promenljivi. Ako ste primetili šta je Kisindžer rekao, to je da treba odvojiti Kinu od Rusije, ali ih SAD i zapad teraju u ruski zagrljaj. Soroš priča o demokratskom i autokratskom društvu, a to je relativno. Ono u čemu Srbija nema dilemu jeste da želi da ide u EU, ali da nikada nije bilo lako kako će se Srbija postaviti. Da li će biti sankcija prema Rusiji, jedino je važno samo kako će naša zemlja imati interes od toga - kaže Dačić.

Putinovo spominjanje Kosova i Metohije nije bilo u našem interesu, ali mi sami treba da iskoristimo situaciju onako kako nama odgovara, smatra Dačić.

- Spoljna politika nije samo teoretska rasprava. Jasno je da je ovde samo računica, nije reč samo o ljubavi i mržnji, već samo o interesu. Predsednik Vučić je sto puta govorio da Srbija ima politiku koja se odnosi samo i isključivo na interes Srbije. Mi želimo da idemo evropskim putem, sa našom vlašću se najdalje otišlo u pregovorima za Evropsku uniju - kaže Ivica Dačić.

Srbija će proći kroz ovu svetsku krizu

Srbija će proći kroz svetske krize mnogo organizovanije nego neke druge zemlje, kao kada je u pitanju kovid.

- Naša zemlja je to preživela više puta u poslednjih 150 godina. Naš problem je što smo mi stalno u nekim krizama. Za Srbiju je pitanje Ukrajine istovremeno i pitanje koje traži odgovor i na neka naša pitanja. Ko će nama zameniti Rusiju i Kinu ako mi narušimo političke odnose sa njima - kaže Dačić.

Nabavka gasa

Razgovor Aleksandra Vučića i Vladimira Putina je potvrda poštovanja Rusije prema Srbiji istakao je Ivica Dačić.

- Pitanje energetske bezbednosti je jedno od ključnih pitanja. Mi nismo u situaciji da imamo više snabdevača gasa, to je problem i čitave Evrope. Nije bitno da li je taj gas iz Rusije, za nas je bilo veoma bitno da se sačuvaju dobri politički odnosi sa najvažnijim akterima na svetskoj političkoj sceni. Potvrđen je dobar odnos sa Rusijom na bilateralnom planu, poznat je i naš stav o Ukrajini, koji je veoma važan za Kosovo i Metohiju. Taj stav nije menjan. Mi osuđujemo narušavanje teritorijalnog integriteta, ali nismo uvodili sankcije Rusiji - kaže Dačić.

Predsednik Vučić je istakao da smo dobili i više nego što smo očekivali, a to je jedan od pokazatelja poštovanja prema našoj zemlji od strane Rusije, istakao je Ivica Dačić.

Dojava o bombi u Adria Media Group

- Ne znam ko će biti sve na spisku lažnih dojava, ali to je nastavak specijalnog rata koji se vodi protiv naše zemlje. Siguran sam da se mnogima ne sviđa uređivačka politika Kurira, koja se jasno zalaže za zaštitu naših interesa. Nikada u ovolikom obimu nije bilo dojava o bombama i očigledno je da je ovo političkog karaktera. Reč je o jednom fenomenu sa kojim se bori čitav svet i nije lako naći srž, sada je sve fokusirano na rat u Ukrajini i shodno tome se i usmeravaju ovakve dojave, da bi se izazvao haos - kaže Ivica Dačić.

Policija mora da odradi svoj deo posla, iako svi znaju da se, na sreću, to ne može desiti, istakao je Ivica Dačić.

- Oni žive od javnosti, od toga da što više bude prisutni u medijima, tako da je bolje da se manje o njima priča. Oni biraju određene institucije, koje mogu da zauzmu određenu medijsku pažnju - istakao je lider SPS.

