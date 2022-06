Nemački ambasador u Srbiji izjavio da je ključna poruka nemačkog kancelara koji planira da od 10. juna poseti Srbiju i region pokazivanje značaja celog regiona.

Šib je rekao da se situacija na Kosovu i sada na istoku Ukrajine nikako ne mogu uporediti. A za to vreme, nakon posete Sjedinjenim Američkim Državama, premijer Kosova Aljbin Kurti otputovao je u Veliku Britaniju, gde će se sastati sa visokim zvaničnicima.

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Kurti će održati sastanke sa visokim zvaničnicima, uključujući britansku državnu sekretarku za spoljne poslove Liz Trus. Planirano je bilo da juče održi predavanje na Oksfordu, a danas na Univerzitetu Kembridž.

O tome koliko se i da li se slažu viđenja različitih evropskih zvaničnika po pitanju dešavanja na KIM i da li to uopšte ima neki uznačaj ili je to samo predstava za one koji posmatraju, govorio je u Jutarnjem programu Kurir televizije predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.

foto: Kurir televizija

- Ovo je predstava za interese velikih sila. Lažnu državu Kosovo su oni stvorili, ne treba ovo da nas čudi. Nemačka je zemlja sa najtvrđim stavom po pitanju Kosova i Metohije. To što dolaze ovde i govore da žele da daju na značaju Zapadnom Balkanu, ja mislim da oni gledaju samo svoj interes. Umesto da Kurti bude najneomiljeniji posetilac bilo kojoj evropskoj prestonici zbog najgrubljih kršenja ljudskih prava on ide i drži predavanja na Kembridžu i Oksfordu, a prikriva zločine koje je načinila OVK - izjavio je Drecun gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

03:07 KURTI DRŽI PREDAVANJA NA KEMBRIDŽU, A PRIKRIVA ZLOČINE KOJE JE NAČINILA OVK! Drecun oštro o premijeru lažne države Kosovo

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

07:51 BEOGRAD ISPITAO SVE LOKACIJE U POTRAZI ZA NESTALIM OSOBAMA SA KOSMETA Drecun oštro kritikovao prištinsku stranu: ONI SU PROBLEM!