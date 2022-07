ŠMIT BI DA PIŠE NOVE UDŽBENIKE, DA UČI SRPSKU DECU DA JE U SREBRENICI BIO GENOCID! Iz Republike Srpske mu poručili: DALJE RUKE!

Kao prst u oko delovala je na Srbe najava visokog predstavnika za BiH Kristijana Šmita da će se više angažovati u ukidanju različitosti nastavnih programa za istoriju, koje postoje u dva entiteta. Zvaničnici Republike Srpske, ali i istoričari u ovoj nameri Šmita vide novi pokušaj prekrajanja istorije i oduzimanje prava deci da uče istoriju sopstvenog naroda, što je samo iskorak ka stvaranju unitarne BiH, u kojoj će biti života samo za Bošnjake. Namera Šmita, s obzirom na to da je obelodanjena na komemoraciju u Potočarima, i više je nego jasna - da srpska deca treba da uče da je u Srebrenici bilo genocida!

Slomiće zube

Šmit je u Potočarima rekao da "oni koji nose cveće na neke spomenike ili glorifikuju Ratka Mladića ne mogu očekivati da neće snositi sankcije". Visoki predstavnik je kazao da je problematično što deca u Republici Srpskoj i deca u Federaciji imaju različite nastavne programe kad je istorija u pitanju i poručio da će se dodatno angažovati po tom pitanju.

- Bilo bi mi draže da je Parlamentarna skupština BiH donela takav zakon koji ispunjava standarde. Ko god želi ovo da opravda ili glorifikuje, treba ga krivično sankcionisati. Ja dolazim iz Nemačke i znam da je to neophodno, i zbog toga ću u narednom periodu da se jače angažujem - izjavio je Šmit.

Brojni zvaničnici RS su osudili ovu izjavu, pa je tako srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik naglasio da Šmit sigurno neće pisati istoriju deci u Srpskoj, niti će srpska deca učiti bilo šta što nije prošlo proveru prosvetnih organa RS.

- Poslednji put kad su Nemci ispisivali istoriju na Balkanu, koja se direktno ticala i Srba, poginulo je preko milion Srba. Stoga ne bih preporučio Šmitu da se igra istorijom u BiH. Ako je istorija učiteljica života, red bi bio da je Šmit izučio istoriju od pre 80 godina, da bi shvatio ovu od pre 27. A i kad je shvati, da to zadrži za sebe - poručio je Dodik.

Njegov savetnik Radovan Kovačević bio je još oštriji u poruci Šmitu:

foto: Youtube/Printscreen

- Dalje ruke od obrazovnog programa, dalje ruke od dece u Srpskoj... Slomiće zube i Šmit i svi oni koji budu nastavili da se bave takvim veštačkim, lažnim, nemogućim projektima i koji budu na bilo koji način pokušavali da stvore jednu istoriju u BiH, jer je to očigledno, nažalost, nemoguće. Jedna istorija postoji, ali nažalost, i više tumačenja.

Stvaranje nove nacije

Istoričar Čedomir Antić za Kurir podseća da ni u bivšoj Jugoslaviji nisu postojali isti nastavni programi.

foto: Kurir Televizija

- Ne vidim zašto bi bilo ko to prihvatio, pa makar platili svi zajedno najvišu cenu - da nas bošnjakizuje sila Nemačke, NATO i SAD. Ideja je da se stvori prvo bosanski narod, a onda da se svi bošnjakizuju i da to bude velika bošnjakija, da BiH bude država bez druga dva konstitutivna naroda. Ovde nije reč o tome da li će biti primenjeni neki standardi EU ili će narod ostati podeljen. Niko ovde ne brani nikome da ide u školu, da uči sopstveni program. RS i Srbi imaju najviše standarde u pravima nacionalnih manjina i kamo sreće da Srbi u okruženju imaju takva prava u drugim državama. Ovde je pitanje da li ćemo dozvoliti da stranac, pripadnik države, nacije i kulture koja je u više navrata tokom 20. veka izvršila neopravdane napade na Srbiju i srpski narod i izvršila genocid nad Srbima bar u dva navrata, da on, pomoću resursa NATO i EU i bez ovlašćenja UN, stvara novu naciju na prostoru BiH - kaže Antić i dodaje:

- Neprekidno čujemo od nemačkih, francuskih, evropskih parlamentaraca da jedna zemlja mora imati jedan narod. Ne znam šta još treba da se kaže, da treba da bude i jedan firer? Očigledno je da oni svoje probleme izvoze. Oni u suštini žele da zatru srpski narod.

Obrazovanje u nadležnosti RS Šmit ne može pisati udžbenike Ministarka prosvete i kulture RS Natalija Trivić upozorila je da je obrazovanje Ustavom zagarantovana nadležnost Srpske i ne može biti predmet nikakvog političkog određenja. Ona naglašava da Šmit nema nadležnost niti može kreirati udžbenike istorije ili nastavne planove i programe RS. - I naši sadašnji nastavni planovi i programi i udžbenici istorije apsolutno ne vređaju nikoga, potpuno su činjenično napisani, za razliku od FBiH, gde se u jednom od kantona nedavno pojavio dodatak udžbeniku istorije u kom se na neadekvatan način i na neistinama temelje određena ratna dešavanja u BiH - rekla je ona. I predsednik Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović naglašava da visoki predstavnik nema osnova ni prava da se meša u obrazovanje, koje je u nadležnosti RS, što je decidirano napisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Predmet "Dobrovoljačka" Ganić i ostali izjasnili se da nisu krivi foto: Printskrin / You Tube Ejup Ganić i ostalih devet optuženih za zločine u Dobrovoljačkoj ulici, koji su počinjeni 3. maja 1992. u Sarajevu, juče su se izjasnili da nisu krivi. Sudija Braco Stupar rekao je da su svi optuženi dobili optužnice na koje su imali pravo prigovora i da je sve priložene prigovore Sud BiH odbio. Kako je najavio, glavni pretres trebalo bi da bude zakazan u roku od 60 dana. Sud BiH potvrdio je 12. maja optužnicu Tužilaštva BiH koja ih tereti da su pomenutog datuma izvršili napad na nebranjenu mešovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA, koja je bila pod pratnjom mirovnih snaga UN. Optuženi se terete da su u okviru svojih funkcija i ovlašćenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama, zajedno sa podređenima, planirali, podstrekavali i izvršili ovaj napad, kao i da nisu sprečili ubistva i ranjavanja vojnika i civila.

Kurir.rs