ŽESTOKA SVAĐA NA KURIR TV! Advokat Lukić i Beširi u klinču zbog SRAMNE izjave Šmita o Srebrenici OVAJ SUKOB ĆE SE PREPRIČAVATI!

Naime, Šmit je na obeležavanju zločina u Srebrenici rekao da mu je "problematično što deca u Republici Srpskoj, kao i ona u Federaciji, zavisno od toga da li su Bošnjaci ili Hrvati, imaju različit nastavni program i udžbenike iz istorije". Šmit je naveo da će se dodatno angažovati da to promeni, čime bi i srpska deca u školama učila da je navodno počinjen genocid u Srebrenici. Iz Republike Srpske poručuju da je ovo još jedno nezakonito nametanje Šmitove samovolje i navode da će se tome oštro suprotstaviti.

Upravo ovo je bio razlog debate jer advokat Lukić tvrdi da Šmit ne može biti visoki predstavnik jer nije dobio legitimitet u Savetu bezbednosti, dok Beširi smatra da Šmit koristi svoja ovlašćenja.

- Pre svega bih se vratio na izjavu istoričara Antića koji kaže da je ovo provokacija. Ja se slažem sa tim. Ovo je učinjeno da bi se produbila kriza u BiH.Zbog anglosaksonskih interesa da prave i održavaju bure baruta u BiH i KiM, do pomirenja ne dolazi. Šmit nije visoki predstavnik, zna se procedura kojom se neko postavlja na tu poziciju, on nije dobio legitimitet u Savetu bezbednosti. On provocira,on blebleta i glumi a zapravo je nemački propali političar. Bolje neka se vrati nazad u Nemačku gde je sunovrat - rekao je Lukić gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Beširi se nadovezao na Lukićevo izlaganje i rekao da njemu deluje da Kristijan Šmit može da sprovodi zakone, što je bio razlog svađe.

- Da li on sedi u Sarajevu, sedi. Da li on može da blokira zakon, može. Da li može da koristi ustavom garantovana ovlašćenja, može. Meni deluje da on može da sprovodi zakone. Advokat mi deluje kao polulegalista zato što sa jedne strane ne priznaje Šmita, a sa druge strane - rekao je Beširi, na šta ga je advokat prekinuo:

- Ne može da deluje nešto, ili jeste nešto ili nije. Da li je on izabran visoki predstavnik? Njegova uloga je nametnuta od strane Zapada, a oni sprovode silu. Šmit je u BiH podržan silom a ne zato što je rečeno naš predstavnik je legalno izabran. On nije izabran. Silom se sve može, ali on nije legitiman predstavnik. To svima mora biti jasno - rekao je Lukić.

Pogledajte u videu kako je izgledala debata:

05:31 ŽESTOKA SVAĐA NA KURIR TV! Advokat Lukić i Beširi u klinču zbog Kristijana Šmita: On je nemački PROPALI POLITIČAR

