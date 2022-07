VUČIĆ: VEĆ SADA POSTOJI VEĆINA! Buduća vlada će osim novim imenima, biti osvežena i drugačijom strukturom ministarstava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posle dvodnevnih konsultacija s parlamentarnim strankama, rekao je da se već sada može reći da postoji većina u Narodnoj skupštini. Buduća vlada će, prema saznanjima Kurira, osim novim imenima, biti osvežena i drugačijom strukturom ministarstava, odnosno da se neka podele, neka prošire, a trebalo bi da bude uvedeno i ministarstvo za kapitalne investicije, koje je nekad postojalo.

Predsednik Vučić se osvrnuo na konsultacije koje je u prethodna dva dana vodio s listama koje su ušle u parlament, a nastaviće ih u ponedeljak i utorak.

Samostalna politika

- Posle dva dana konsultacija, već sada postoji nedvosmislena većina u Narodnoj skupštini. Verujem da će vlada da bude srpska, koja će da brine o interesima Srbije. Radiće mnogo na bržem priključivanju EU. Kao što vidite, uvek imam istu politiku pred svima. Uvek govorim, evo, i pred našim kineskim prijateljima, da imamo evropsku politiku. Kada govorite istinu, uvek govorite isto. Nova vlada neće biti antiruska i čuvaće naša tradicionalna prijateljstva - rekao je Vučić i dodao:

- Ono što vlada nosi je teret samostalnosti odluka, bez pritisaka spolja. Garantujem da ćemo voditi svoju politiku, politiku u kojoj ćemo odluke da donosimo sami. Pritisci će da postoje, ali naše je da donosimo odluke u skladu sa interesima našeg naroda. Sastav vlade mora da bude dobar, dobri ljudi kojima sopstveni interes i lično bogaćenje nisu na pameti.

Vlada bi mogla da bude formirana do polovine avgusta, a prema našim saznanjima, najveće promene mogle bi da se dese u, i inače obimnom, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, jer će najverovatnije u naredne četiri godine funkcionisati ministarstvo za kapitalne investicije. Stoga se može očekivati da u taj resor bude pripojeno građevinarstvo. Takođe, naši izvori otkrivaju i da bi resor poljoprivrede mogao biti pojačan zaštitom životne sredine, koja je u prethodnoj vladi bila samostalno ministarstvo.

- Postoje neke ideje da se određeni resori odvoje od postojećih ministarstava, poput građevinarstva. Ono će, prema toj ideji, biti ugrađeno u sasvim novi resor koji će se baviti kapitalnim investicijama. Razmišlja se i da se ekologija pripoji poljoprivredi, a da nauka dobije svoje ministarstvo i bude odvojena od prosvete, kako je dosad funkcionisalo - kaže izvor Kurira.

Plan

Politički analitičar Branko Radun ocenjuje da će se po izgledu vlade videti i njen plan, odnosno njena orijentacija.

- U buduću vladu moraju da se uključe i stručni, uspešni ljudi koji su izvan politike, dakle nestranačke ličnosti. Procenjujem da će oni činiti trećinu vlade, trećinu će popuniti kadrovi Srpske napredne stranke i trećinu njeni koalicioni partneri. Ekonomska orijentacija će biti dominantna zbog globalne krize, problema s energentima i svim drugim izazovima koji čekaju Evropu, pa tako i nas. Sastav vlade uvek šalje određenu poruku, a isto tako i njena unutrašnja struktura. Ako se kapitalne investicije izdvoje kao posebno ministarstvo, onda je to signal da se potenciraju velike investicije - objašnjava Radun.

Predsednik dočekao avion kompanije „Hajnan erlajns“

Let direktno do Pekinga nema niko u regionu

l Predsednik Vučić prisustvovao je juče dočeku prvog leta avio-kompanije „Hajnan erlajns“, koja će nakon četiri godine ponovo uspostaviti letove na liniji Beograd-Peking.

- Ponosan sam na nekoliko stvari danas. Pre nekoliko godina smo najavili let preko Praga do Kine, ovo je prvi direktan let Kina-Beograd bez usputnih stanica. Od septembra ili oktobra dva puta nedeljno direktno ćemo leteti iz Beograda za Kinu, do tada jednom nedeljno. Privlačićemo mnogo više turista. Letećemo svuda i na zapad i na istok, a to će jedino iz Beograda biti moguće - istakao je predsednik, koji je kazao da će naš avion „Er Srbije“ nositi ime po Mihajlu Pupinu. Vučić je najavio i još jednu liniju za Čikago.