MINISTAR SELAKOVIĆ: Namera predsednika Vučića bila je samo da položi cveće i zapali sveću! Šokirani smo odlukom hrvatskih vlasti

Šef srpske diplomatije Nikola Selaković obraća se javnosti na vanrednoj konferenciji za medije povodom zabrane privatne posete Jasenovcu koju su hrvatske vlasti izrekle predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Selaković je pokazao notu Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske o zabrani "moguće posete" Vučića Jasenovcu, koja je stigla pre dva dana.

- Dostavljena je nota Ministarstva spoljnih poslova Republike Hrvatske, u kojoj se navodi da "prilikom planiranja svih poseta stranih dužnosnika vreme, priroda i program poseta trebaju biti predmet službene komunikacije i dogovora dve strana. S obzirom da hrvatska strana nije informisana o nameri mogućih poseta Republici Hrvatskoj je neprihvatljiva. Ministarstvo vannjskih poslova Hrvatske ukazuje da posete visokog predstavnika strane države spomen području Jasenovac ne može biti privatnog karaktera - pročitao je Selaković šta, između ostalog, piše u noti ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske.

Naše Ministarstvo spoljnih poslova odgovorilo je Hrvatskoj, ali je predstavnica Ambasade Hrvatske odbila da primi notu Srbije.

- Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ima čast da u vezi sa notom Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske od 15. jula 2022. godine saopšti sledeće. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je šokirano protivpravnom, antievropskom i anticivilizacijskom odlukom kojom se na osnovu arbitrarno iskazane volje hrvatskih vlasti i grubo kršeći slobodu kretanja zabranjuje dolazak predsednika Srbije u Jasenovac. Namera predsednika Srbije bila je samo da položi cveće i zapali sveću - istakao je Selaković i dodao:

- U prethodnih godinu dana zabeleženo je više od 700 ulazaka nosilaca diplomatskih pasoša Hrvarske u Srbiju bez ikakvih najava, uključujući i visoke zvaničnike.

Srbija zadržava pravo da srazmerno odgovori Hrvatskoj zbog zabrane Vučiću da privatno poseti Jasenovac.

- Ovo je zastrašujuća odluka jedne države. Nečuveno je da se ovo desi posle Drugog svetskog rata. Vlada Srbije doneće odluku o protivmerama i one će se zasnivati se na međunarodnom pravu - kazao je Selaković.

Vučić je zainteresovan i za službenu posetu u bilo kom terminu do 17. septembra 2022. godine, poručeno je Hrvatskoj.

- Neverovatno je da neko u polaganju cveća vidi haos. Zamislite haos koji bi nastao polaganjem cveća na mestu najvećeg stradanja srpskog naroda u istoriji. Možda je haos u tome što bi se tu nalazila traka crveno, plavo, bele boje, a ne sa hrvatskim rasporedom boja. Tamo su ubedljivo najviše stradali Srbi. Ana Brnabić je rekla da je ovo ravno odluci da neko predsedniku Izraela zabrani odlazak u Aušvic i saglasan sam sa tim - zaključio je Selaković.

Predsedniku Srbije je zabranjeno da položi cveće jasenovačkim žrtvama.

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je to što su zabranili predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da privatno poseti Jasenovac, najveći skandal u modernoj istoriji.

- Ova vest je za mene nešto što me zapanjuje. Još sam u šoku. Ovo je najveći skandal koji se dogodio u modernoj istoriji odnosa Srbije i Hrvatske. Da privatnu posetu Jasenovcu, mestu stradanja Srba pre svega, jedini logor i za decu gde je najmanje 20 hiljada dece pobijeno i da tom mestu stradanja zabranite posetu predsednika Republike Srbije koji je želeo da ode i položi cveće, da za to kažete da je "pravljenje haosa", da to uradi država članica EU, to je za mene ne prvorazredni skandal, nego... To je kao da predsedniku Izraela zabranite posetu Aušvicu", rekla je Brnabićeva gostujuči u jutarnjem programu TV Pink.

