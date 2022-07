SELAKOVIĆ ODGOVORIO HRVATSKOM KOLEGI: Nije istina da oni najavljuju kada dolaze i prelaze granicu! Da nije žalosno bilo bi smešno

Šef srpske diplomatije Nikola Selaković rekao je da navodi njegovog kolege Gordana Grlića Radmana, povodom zabrane predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da poseti Jasenovac, nisu tačne.

Dodao je i da očekuje od predsednika Vučića da sutra iznese detalje. Selaković je rekao da je hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman izneo neistine danas.

02:51 TO JE KAO DA VAM NEKO ZABRANI DA ODETE NA GROBLJE Selaković oštro na odluku Hrvatske: Ko su oni da predsedniku Srbije dele lekcije

- Službenim putem smo najavili da očekujemo do 17. septembra da se Vučiću omogući poseta Jasenovcu. Nakon toga se moj hrvatski kolega obratio jasvnosti i govorio o stvarima koje nisu tačne. Očekujem od predsednikaSrbije iznese konkretne detalje - rekao je Selaković.

- Imali smo priliku da slušamo o tome da namera predsednika Vučića da poseti Jasenovac nije shvaćena kao iskrena. "Shvatili smo da taj potez nije iskren". Oni će predsedniku Srbije da drže lekcije o iskrenosti?! Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova poseduje vrstu insturmenta koja meri istinitost. To je kao da vam neko zabrani da odete na groblje, da zapalite sveću. Onda se kao zalažete za normalizaciju odnosa i u direktnom obraćanju mog kolege kaže da se Srbija nije suočila sa prošlošću - kazao je Selaković.

On ističe da je sramota da zemlja u kojoj je odomaćen poklič "za dom spremni" govori da se "Srbija nije suočila sa prošlošću", u kojoj podižu spomenike pravosnažno osuđenim ljudima za terorizam (spomenik Miru Barišiću), u kojoj marširaju crnokošuljaši.

02:38 NIKO NIKAD NIJE NAJAVLJIVAO ZVANIČNE POSETE IZ HRVATSKE! Selaković odgovorio kolegi: Da nije tužno bilo bi smešno!

- Postavljam javno pitanje, od broja ljudi koji su navedeni kao nestali, koliko je među njima pripadnika srpskog naroda. Koliko je nestalih Srba sa prostora Hrvastke u ovom broju? - pitao je Selaković.

- Kada bi Srbi u Hrvatskoj mogli da uživaju petinu prava, ne polovinu, nego petinu, koja uživaju pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Srbiji mi bismo bili presrećni. Koliko je onih u srpskim selima koji nemaju struju, vodu, put? Jel nam to pridike o pravima manjina drže oni kod kojih ni nekoliko sati ne može da opstane ćirilicom ispisana tabla ustanove ili organizacije? - istakao je on.

- Jutros sam izneo podatak koji je naveden u našoj noti. Apsolutna je neistina, a danas smo to čuli, da kada prelaze granicu to najavljuju, a to nije tačno. Više od 700 sa diplomatskim pasošima je ušlo u Srbiju. U Srbiju je dolazio hrvatski ministar Radovan Fuks, a da Srbija nije dobila nijednu notu, a isto važi i za Zvonka Milasa i izaslanika predsednika Hrvatske. Milana Bošnjaka. Nikada ih niko nije zaustavljao ili ispitivao razloge njihove posete. Da nije tužno, bilo bi smešno - istakao je Selaković.

foto: Kurir

Kako je rekao "kod njih se kaže da je to bio radni logor".

- Podsetiću vas da su oni pričali o tome, da su snimali filmove da je to bio radni logor. Samo je falilo da kažu da su ljudi tamo dobrovoljno dolazili, a ne da su vezivani živcom i stočnim vagonima dovedeni. Treba li od njih da učimo kako se suočava sa prošlošću? Mi smo ti koji se svakoj žrtvi poklone. Nismo neko ko će pripisivati kolektivnu odogovornost. Ko god očekuje da ćemo da sedimo i ćutimo, slušamo gluposti, taj se grdno prevario. U noti koja nam je došla stoji da poseta visokog predstavnika strane države poseta Jasenovcu ne može biti privatnog karaktera. Očekujem da predsednik izađe sa konkretnim detaljima svega što smo čuli, a potpuno je neistinito. Mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao - zaključio je Selaković.

Da li će predsednik moći iz Donje Gradine da dođe do Jasenovca?

- Oni se informišu sledom neslužbenih izvora, mi se ne informišemo tako. Ovde je reč o nečemu drugom. Zašto se odgovara danas? Nama ta nota nije uručena niti nas je bilo ko zvao. Ona je poslata elektronskom poštom. Mogli ste jutros da pročitate skandalozan članak u hrvatskoj štambi gde se navodi da "predsednik Srbije hoće da dođe u Jasenovac da napravi haos". Čime da pravi haos? To je neverovatno. Mi u svojoj brobi za istinu o žrtvama, stradanju, o teškoj prošlosti našeg naroda, mi od te borbe nećemo odustati. Nemamo pravo na to. Imamo pravo da oprostimo, nemamo pravo da zaboravimo. Ako zaboravimo za koju desetinu godina nama će pričati da smo mi bili zlikovci - odgovorio je Selaković na pitanje novinara.

Da li drugi zvaničnici iz Srbije mogu da uđu u Hrvatsku?

- Nedavno smo imali najavljenu jednu posetu člana vlade koja je do detalja bila najavljena. Srbija nije dala povoda za ovakvu vrstu odnosa. Niko ih nije uslovljavao kada su dolazili. Ovde je samo reč o tome što je predsednik Vučić želeo da ode tamo. Nijedan predsednik Srbije pre njega nije otišao tamo. Ovde imate predsednika Vučića koji želi privatno da ode tamo i to mu se zabranjuje. Zabranjuje mu se da ode u Jasenovac, konkretno u Jasenovac. Gde stoji da ne može da bude poseta privatnog karaktera? Ako imate situaciju da se predsedniku Srbije to zabranjuje, čemu ostali da se nadaju? Nisu Srbi bili poželjni da tamo ostanu živi, a oni čije su kosti tamo njima ne možete ni da položite venac, ni da zapalite sveću - upitao je Selaković.

Podsetimo, ranije danas Selaković je povodom zabrane privatne posete Jasenovcu koju su hrvatske vlasti izrekle predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, rekao da je odbijena protestna nota Srbije.

- Naše Ministarstvo spoljnih poslova odgovorilo je Hrvatskoj, ali je predstavnica Ambasade Hrvatske odbila da primi notu Srbije - rekao je Selaković.

Selaković je pokazao notu Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske o zabrani "moguće posete" Vučića Jasenovcu.

- Ovo je zastrašujuća odluka jedne države - naglasio je ministar Selaković.

(Kurir.rs)