TO SU AKSIOMI, NE DOVODI SE U PITANJE: Ristić za Kurir TV činjenicama pokopao odluku Zagreba OVO SVI MORAMO DA ZNAMO O JASENOVCU

Istoričar Dejan Ristić, komentarišući skandaloznu odluku hrvatskih vlasti da zabrane privatnu posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Jasenovcu, istakao je u Jutarnjem programu Kurir televizije da se vrtimo u začaranom krugu.

- Srbi treba iznova da se naoružaju znanjem iz istorije i da internacionalizujemo temu o sopstvenom stradanju u Drugom svetskom ratu, a Jasenovac i jeste bio epicentar srpskog stradanja. Kultura sećanja svake nacije utemeljena je u znanju. Ono što je do nas jeste da se mi naoružamo znanjem. Muzej žrtava genocida je respektabilna ustanova koja sarađuje sa muzejima širom sveta. Naš muzej genocida jeste svetski respektabilna instiucija i mi smo obavestili čitav niz institucija u svetu o tome šta se desilo. Doktor (istoričar Holokausta Erafim) Zurof je već sinoć reagovao. Reagovali su i čelnici Muzeja Holokausta u Vašingtonu, koji su osudili stav Hrvatske. Mi se ne bavimo kroz porodicu, školstvo i medije o stradanjima u Drugom svetskom ratu i samim terminom genocida. Budući da država Hrvatska negira te zločine, mi smo dužni da na njih odgovorimo znanjem. Mi treba da odgovorimo znanjem, knjigama, dokumentarnim filmovima - kaže Ristić i dodaje:

11:52 Dejan Ristić o hrvatskoj zabrani posete Vučića Jasenovcu

- Više od 180 knjiga i više stotina radova o toj tematici predstvaljeno je celom svetu. Prestati sa kontaminacijom javnosti, ovo su odgovorne teme. Mi imamo kapacitet da se time bavimo i bitno je da se istoričarima da prostor da oni govore. Istorijski podaci kažu da se od aprila 1941. do maja 1945. godine odigrao genocid počinjen nad Srbima, Jevrejima i Romima. On se odigrao na čitavoj teritoriji Nezavisne države Hrvatske, osmišljen, organizovan i sproveden od države. Jedina u čitavoj Evropi država Hrvatska je bila ta koja je imala koncentracione logore za decu. Jasenovac nije bio logor. To je sistem koncentracionog logora Jasenovac, prostirao se na 240 kvadratnih kilometara, Aušvic je obuhvatao 60 kvadratnih kilometara. Bio je branjen na takve načine da ga je bilo nemoguće napadati - istakao je Ristić.

11:52 Dejan Ristić o hrvatskoj zabrani posete Vučića Jasenovcu

Ristić je istakao da u nauci ne postoji licitiranje o žrtvama, već postoje brojevi.

- Na celokupnoj teritoriji Nezavisne države Hrvatske stradalo je između 400.000 i 700.000 Srba, a ne postoje tačni istorijski izvori koji precizno govore o stradanju u samom Jasenovcu. Često se govori o tome da kada se citiraju strani istorijski izvori sve vreme se govori o žrtvama Jasenovca iako oni svi govore o ukupnom stradanju Srba u NDH. Nema dileme da je to bilo jedno od najvećih i najpogubnijih stradališta u Evropi - kaže istoričar Ristić.

On je zaključio da ne postoji dilema da je sistem koncentracionog logora Jasenovac najveće i najbrutalnije gubilište u Evropi.

- To su aksiomi i to niko više ne dovodi u pitanje. Istraživanja još traju i mi primenjujemo iste metode kao i naše kolege u Jerusalimu - zaključuje istoričar Ristić.

Imajuči u vidu širu političku sliku u Hrvatskoj, njihove vlasti čine sve da Jasenovac potone u istorijski i ljudski zaborav.

foto: Kurir

- Ma koliko to bilo necivilizacijski, to je njihovo pravo, a mi imao pravo da se protiv toga borimo. I to znanjem. Predsednik Vučić je pokušao tri puta da ode, treći put je faktički bilo fizičke zabrane i to jasno pokazuje da mi nismo poželjni tamo - istakao je istoričar. Nisu dozvolili privatnu posetu predsedniku Srbije, a sada će morati da dozvole zvaničnu posetu - istakao je Ristić, koji je dodao da će to podrazumevati sve što zvanična poseta jednog državnika podrazumeva i tim gore po njih, a bolje po nas.

- To što su oni uradili bilo je potupuno anticivilizacijski, ne možete nikome, a posebno ne potomku žrtava, zabraniti da poseti najveće gubilište sopstvenog naroda. Zvanična poseta će morati da se napravi, ovo je nezabeležen slučaj. Biće nužno i neće biti dileme. Ovo je sada globalni skandal na koji reaguju mnogi i na Zagrebu je ogroman pritisak - istakao je Ristić.

(Kurir.rs)