SRAMNA ODLUKA! ZABRANILI VUČIĆU DA KROČI U JASENOVAC! Hrvati nisu dozvolili predsedniku Srbije da položi cveće ubijenim precima

Hrvatska država izazvala je nezapamćeni skandal i donela sramnu odluku da zabrani predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da privatno poseti Jasenovac, mesto najvećeg stradanja Srba u istoriji. Srbija je uputila protestnu notu Hrvatskoj, ali je hrvatska ambasada u Beogradu odbila da je primi. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković najavio je da će Srbija doneti odluku o protivmerama, a predsednik Vučić za danas je zakazao obraćanje javnosti i očekuje se da će tom prilikom izneti činjenice i dokaze o neistinama koje su izneli predstavnici vlade Hrvatske.

Anticivilizacijska odluka

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković juče se dva puta vanredno obraćao javnosti povodom odluke hrvatskih vlasti, za koju je rekao da je zastrašujuća i skandalozna. On je objasnio da je u petak, 15. jula, elektronskom poštom stigla nota ministarstva spoljnih poslova Hrvatske, kojom se predsedniku Srbije zabranjuje privatna poseta Jasenovcu, a povodom „informacija iz neslužbenih izvora o mogućoj poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića području Jasenovca i Pakraca 17. jula“.

- Prilikom planiranja svih poseta stranih zvaničnika vreme, priroda i program poseta treba da budu predmet službene komunikacije i dogovora dve strane. S obzirom na to da hrvatska strana nije informisana o nameri, poseta Republici Hrvatskoj je neprihvatljiva. Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske ukazuje da posete visokog predstavnika strane države spomen-području Jasenovac ne može biti privatnog karaktera. Kad se stvore uslove za takvu posetu, o kojoj ovog puta vlasti Hrvatske nisu bile službeno informisane, ona će biti dogovorena uobičajenim diplomatskim kanalima - pročitao je Selaković deo note hrvatskog ministarstva.

Na tu notu je MSP Srbije odgovorilo notom koja je predstavljena otpravnici poslova u Ambasadi Hrvatske u Beogradu, a koju je ona juče ujutro odbila da primi. Selaković je pročitao tekst ovog diplomatskog pisma:

- Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je šokirano protivpravnom i antievropskom i anticivilizacijskom odlukom Ministarstva za spoljne i evropske poslove Republike Hrvatske kojom se na osnovu arbitrarno iskazane volje hrvatskih vlasti i uz grubo kršenje principa slobode kretanja zabranjuje dolazak predsedniku Srbije u Jasenovac, na mesto stradanja više stotina nevinih žrtava srpske, jevrejske, romske i drugih nacionalnosti.

Podmetanja

Selaković je naglasio da je namera predsednika Vučića bila samo da položi cveće i upali sveću. Ministarstvo je obavestilo i da je predsednik Vučić zainteresovan da učini službenu posetu Jasenovcu u bilo kom terminu do 17. septembra 2022. godine.

Selaković je objasnio da je u prethodnih godinu dana zabeleženo više od 700 ulazaka nosilaca diplomatskih i službenih pasoša Hrvatske u Srbiju, bez ikakvih prethodnih službenih najava.

Pravdajući sramotnu odluku Hrvatske, šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman dolio je samo ulje na vatru izjavom da se „Srbija nije suočila s prošlošću“ i tvrdnjom da je Vučićeva namera da položi venac žrtvama „provokacija“.

- Hrvatska nije službeno informisana, i to je neprihvatljivo. Shvatili smo da taj dolazak nije iskren i nije odavanje pijeteta žrtvama, nego je rezultat zadovoljenja unutarpolitičkih potreba, a pre formiranja srpske vlade. Hrvatska vlada se zalaže za normalizaciju odnosa, što smo uvek isticali. Niko više kao ova vlada i Andrej Plenković nije pokazao uključivost i toleranciju. Pružili smo ruku u iskrenom dijalogu, ali Srbija se još uvek nije suočila s prošlošću, premda je prošlo 30 godina od rata - izjavio je Radman, tvrdeći da se hrvatski zvaničnici moraju najaviti kada ulaze u Srbiju, što je Selaković demantovao.

Selaković je na ovu izjavu oštro reagovao i poručio da su Radmanove tvrdnje najblaže rečeno neistinite.

Nećemo da ćutimo

- Imali smo priliku da slušamo o tome da namera predsednika Vučića da poseti Jasenovac nije shvaćena kao iskrena. Shvatili smo da taj potez nije iskren. Oni će predsedniku Srbije da drže lekcije o iskrenosti. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova poseduje vrstu instrumenta koja meri istinitost. To je kao da vam neko zabrani da odete na groblje da zapalite sveću. Onda se kao zalažete za normalizaciju odnosa i u direktnom obraćanju moj kolega kaže da se Srbija nije suočila s prošlošću - rekao je juče Selaković na drugoj vanrednoj konferenciji za medije.

On je poručio da je sramota da zemlja u kojoj je odomaćen poklič „Za dom spremni“, u kojoj podižu spomenike pravosnažno osuđenima za terorizam, u kojoj marširaju crnokošuljaši, govori da se Srbija nije suočila s prošlošću.

- Podsetiću vas da su oni pričali o tome, da su snimali filmove da je Jasenovac bio radni logor. Samo je falilo da kažu da su ljudi tamo dobrovoljno dolazili, a ne da su vezivani žicom i dovođeni stočnim vagonima. Treba li od njih da učimo kako se suočava s prošlošću? Mi smo ti koji se svakoj žrtvi poklone. Nismo neko ko će pripisivati kolektivnu odgovornost. Ko god očekuje da ćemo da sedimo i ćutimo, slušamo gluposti, taj se grdno prevario. U noti koja nam je došla stoji da poseta visokog predstavnika strane države Jasenovcu ne može biti privatnog karaktera. Zar unuk jasenovačke žrtve ne može da ode u privatnu posetu u Jasenovac, Vučić je potomak jasenovačkog mučenika, jednog od stotina hiljada - naglasio je Selaković.

l Direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić izjavio je da zabrana predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da poseti Jasenovac „najočitije do sada svedoči o tome do koje je mere neoustaštvo prisutno u znatnom delu hrvatske političke elite, ali i ne samo u toj sferi“.

REAGOVANJA POLITIČARA

Ana Brnabić, premijerka Srbije

foto: Beta Slobodan Miljević

l Ovo je najveći skandal u modernoj istoriji odnosa Srbije i Hrvatske. Ovo je odluka koja menja sve i daje drugačiju poruku Srbima u Hrvatskoj, Srbima u regionu, Srbiji, poruka koja je zastrašujuća. Da privatnu posetu Jasenovcu, mestu stradanja Srba pre svega, zabranite predsedniku Srbije, koji je želeo da ode i položi cveće, da za to kažete da je „pravljenje haosa“, da to uradi država članica EU, to za mene nije samo prvorazredni skandal. To je kao da predsedniku Izraela zabranite posetu Aušvicu.

Siniša Mali, ministar finansija

foto: Zorana Jevtić

l Svedoci smo skandalozne odluke hrvatskih vlasti, koja se kosi sa zdravim razumom i pokazuje da tamošnji režim ne preza ni od čega. Ne dozvoliti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću privatnu posetu Jasenovcu, mestu stradanja stotina hiljada nevinih Srba, Jevreja i Roma, skandal je bez presedana, za svaku osudu. Hrvatski režim očigledno ne želi da predsednik Srbije ode u Jasenovac jer bi tako podsetio svet na sve zločine koji su tamo počinjeni. Ali ustaški zločini nikada neće i ne smeju biti zaboravljeni.

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada

foto: Beta Dragan Gojić

l Skandalozna odluka vlasti u Zagrebu pokazatelj je da Hrvatska ne odustaje od retorike koje se moderna Evropa stidi. Ceo svet pamti i zna da su hrvatske ustaše, prema izveštajima nezavisnih komisija, od 1941. do 1945. godine ubile 700.000 Srba, Jevreja i Roma, a logor je bio mesto masovnih stradanja žena i dece. To jedna zabrana poklonjenja žrtvama ne može i neće izbrisati. Srbija je na pravoj strani istorije, Srbija je nepokolebljiva i nikad neće ukaljati obraz kao što to čine naše komšije.

Ivica Dačić, predsednik SPS

foto: Nenad Kostić

l Nikada se nije desilo da se nekome zabrani da dođe u Srbiju. Skandalozna je odluka Zagreba. To je isto kao kada bi neko zabranio predsedniku Izraela da poseti Aušvic. Hrvati svojom odlukom žele da demonstriraju bahatost, jer je Hrvatska članica EU i misli da joj je sve dozvoljeno. Hrvatska se plaši teme Jasenovca i broja žrtava koje je pogubio hrvatski ustaški režim.

Vladimir Ðukanović, član Predsedništva SNS

foto: Zorana Jevtić

l Vučiću Hrvati brane u Jasenovac da dođe. U Drugom svetskom ratu nije bio problem da Vučiće puste u Jasenovac, ali na klanje. Danas predsednik Srbije ne može ni sveću da im zapali. Ne može ni stotinama hiljada drugih Srba koje je NDH pobila u Jasenovcu. Moderna NDH ne dozvoljava - napisao je Ðukanović na Tviteru.

Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede

foto: Nataša Milenković

l To je taj sjaj najviših evropskih vrednosti kojim sija aktuelna vlast u Hrvatskoj. To je valjda najbolji način da pokaže kako nije tu samo kada treba da okleveta Srbiju nego i kada kroz simbolično obeležavanje borbe protiv nezapamćenih zločina u Jasenovcu pokaže da prihvata sebe i svoju prošlost ma koliko ona u nekim trenucima istorije bila zverska i van svih civilizacijskih dostignuća.