OLIVEROVA UDOVICA OGLASILA SE ZA KURIR NAKON SALVI UVREDA NA INSTAGRAMU: Poslala poruku svim mrziteljima, mnogi će pobesneti!

Nakon salvi uvreda kojima su je zatrpali na društvenim mrežama zbog objavljivanja fotografija na kojima se vidi da je srećna i zaljubljena, nevenčana supruga pokojnog Olivera Ivanovića, Milena Ivanović Popović, za Kurir najavljuje da će se u narednom periodu posvetiti borbi za prava žena!

Kako kaže, odavno je ogugla na ružne komentare, te konstatovala da oni izrode i veliku podršku.

- Kao što sam rekla, ne zanima me preterano mišljenje ljudi koje ne poznajem i koji ne poznaju mene. Znam kako živim i to mi je dovoljno. Jako sam zahvalna na ogromnoj podršci koju sam takođe dobila od mnogih žena i to je zapravo dokaz da ispravno postupam. Takođe sam u svim porukama i podrške, a i kritike videla potrebu ove zemlje za nekim ko će sve ove žene prvenstveno razumeti, ujediniti i zajedno sa njima se boriti za prava svih nas. Ozbiljno ću razmisliti o tome i možda u narednom periodu posvetiti baš toj borbi - rekla je Milena za Kurir.

Kažu da je mrziteljima najveća kazna ignorisanje i ćutanje na uvrede. Milenina reakcija će mnoge od onih koji upućuju uvrede biti prava kaznena mera.

Podsećanja radi, prethodnih dana objava jedne naivne slike na kojoj pozira u kupaćem kostimu na Instagramu rezultirala je brojnim uvredama na račun Milene Ivanović Popović. Samo neke od njih su: "Vesela, vrela udovica", "Ova žena nikog ne voli sem sebe. Hladna kao zmija", "Fukara", "Ko se sa njom uhvati neka se nada poznatom scenariju", "Starleta", "Profitirala od pogibije muža", "Ološ", "Kada se otarasiš muža pa počneš da živiš", "Ku*va", "Nije ni lepa, sva je izoperisana"...

Prethodno su je korisnici društvenih mreža vređali i zbog objavljivanja fotografije sa Igorom Jurićem, ocem ubijene Tijane Jurić, ispod koje je napisala "ljubav".

