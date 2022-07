SVI IZVORI SLOŽNI U JEDNOM: I Jelena Zorić tvrdi - Andreja Vučića nema u aferi Jovanjica! To je spin i dimna zavesa za druge

Andrej Vučić, brat predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nema nikakve veze sa aferom "Jovanjica". To je rekla novinarka Vremena i Birna Jelena Zorić, čime je potvrdila ono što su mnogi govorili od samog početka izbijanja ove afere.

Zorićeva je, naime, nedvosmisleno kazala da je spin to da je Andrej Vučić na bilo koji način povezan sa navodnom proizvodnjom marihuane na dobru Jovanjica u vlasništvu Predraga Koluvije, a o čemu je sudski postupak u toku.

Jelena Zorić foto: Printscreen/Youtube/Newsmax Adria

- Ko ima najveći interes da se sve odvede u drugom smeru? Prvo se zataškavalo, a onda je postaljeno pitanje da li je Koluvija tokom hapšenja zvao Andreja Vučića. Kao da je neko podmetnuo to pitanje opoziciji. Kao da je došlo od bivšeg šefa beogradskog centra BIA, Mirka Škera, koji je bio i zadužen za praćenje opozicije. To je za njih bila savršena zavesa. Andreja Vučića nema u Jovanjici, ali taj spin najviše odgovara službi, jer njih niko ne spominje dok se pominje ime Andreja Vučića. Neko je imao interes da ga ima, a to nije samo opozicija - navela je ona na Njuzmaks adria.

Nakon ovoga se oglasio i Vladimir Đukanović, advokat Predraga Koluvije.

- Hiljade naslova i priloga ste pravili da biste lagali kako je Andrej Vučić, a samim tim i njegov brat Aleksandar, navodni vlasnik Jovanjice i prijatelj Predraga Koluvije izmišljajući priču da se tamo proizvodila droga i da su oni zapravo pokrovitelji te proizvodnje - naveo je Đukanović na Tviteru i dodao:

Vladimir Đukanović foto: Zorana Jevtić

- Jelena Zorić je rekla da Andrej Vučić nema nikakve veze sa Jovanjicom i priznala da su lagali. Lažu i za sve ostalo u vezi sa izmišljenom aferom, ali hoće li danas makar neko od njih reći - Izvini? Stidite li se makar malo i kako da vam bilo ko poveruje u bilo šta posle ovoga?

Valja podsetiti da je i policijski inpektor Slobodan Milenković, zvani Mali Senta, koji je radio na slučaju "Jovanjica" još pre više od dve godine takođe rekao da porodica Vučić nema veze sa ovom aferom.

- Ni u jednom segmentu ove obrade nije pronađena bilo kakva veza porodice Vučić sa navedenim slučajem. To odgovorno tvrdim kao načelnik Odeljenja koje je vodilo istragu i kao neko ko je podneo krivičnu prijavu protiv Predraga Koluvije - rekao je tada Milenković.

Novinarka Jelena Zorić je prethodno u svom tekstu u nedeljniku Vreme navela da je Koluvija imao kontakte sa sada već bivšim načelnikom beogradskog centra BIA Mirkom Škerom i da su se viđali u restoranu "Zvezdara teatar".

Predrag Koluvija foto: Youtube printscreen

akođe se pozvala i na otkriće Birna da je Koluvija organizovao sastanak između direktora Vojnoobaveštajne agencije Zorana Stojkovića i šefa kabineta predsednika Vlade Makedonije Draga Raškovskog u kafani "Mrak" u Nišu.

Ovde se postavlja pitanje da li su Škero i Stojković obavestili svoje nadređene ili bilo koga drugog o ovim kontaktima.

Inače, Zorićeva je iznela i tvrdnju da je u kontaktu sa Koluvijom bio i direktor BIA Bratislav Gašić. Međutm, za to nije ponudila nijedan dokaz pa je to tek nešto što eventualno treba proveriti u sudskim postupcima koji su u toku. Svakako da u ovako osetljivom slučaju ništa ne treba prejudicirati, niti neproverenim tvrdnjama vršiti pritisak na sud.

A upravo bi sud u okviru slučaja "Jovanjica 2" trebalo da pruži odgovore upravo na pitanje da li su u ovu aferu uključeni delovi bezbednosnih službi, te ko je sve tačno umešan. U slučaju "Jovanjica 2", u kojem tek treba da se odži pripremno ročište u septembru, treba da se stavi tačka na spekulacije da su pojedini pripadnici dela bezbednosnih službi davali zaštitu Koluviji i pribavljali poverljive informacije i falsifikovane službene isprave i tablice.

Tako da ostaje da se vidi šta će tek utvrditi u "Jovanjici 2".

Kurir.rs