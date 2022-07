Podsetimo, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je pre tri dana da ga je "jedna od najvećih obaveštajnih službi na svetu, ako ne i najveća", obavestila da su njegovi politički stavovi neprihvatljivi i da, ako ih ne promeni i ne napusti politiku lojalnosti prema predsedniku Aleksandru Vučiću, neće biti član vlade.

Karan kaže da ovome mora posebna pažnja da se posveti, kao i da je moguće da je najveća strana služba pokušala da vrbuje i uceni ministra Vulina.

- Prvi put se dešava da jedan političar i funkcioner tog nivoa da javno kaže da je neka strana služba pokušala da ga vrbuje i ucenjuje. To je nešto što se prvi put dešava, tome mora da se posveti pažnja. Nije imenovao o kojoj je službi reč, ali možemo pretpostaviti. Vulin je najavio još jednu stvar a to je da ako ne pristane na neke njihove uslove, da će pokrenuti protiv njega medijsku kampanju. Ministar Vulin je u tom svom predviđanju rekao koji će to mediji da ga napadnu. Te medije smo očekivali da će se javiti, ali javili su se i neki ljudi koji su meni iznenađenje. Iznenadio me je moj kolega Momir Stojanović iz KOS koji je čak bio načelnik VBA. On kaže da ministar nema integritet da bude meta strane službe. To je smešno izjaviti s obzirom na škole koje smo mi učili - rekao je Karan.

02:17 PRVI PUT SE DEŠAVA DA POLITIČAR JAVNO KAŽE DA STRANA SLUŽBA HOĆE DA GA VRBUJE! Karan o ucenama na Vulina Jedna stvar je ovde ČUDNA

