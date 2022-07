VRAĆA SE U SKUPŠTINU! Boško Obradović za Kurir: Opozicija nije neprijatelj ni naroda ni države, vlast to treba da shvati!

Posle gotovo dve godine imaćemo saziv Skupštine Srbije u kom će biti i opozicije, a u parlament se vraćaju i Dveri i njihov lider Boško Obradović, koji, upitan da li će time biti vraćena uloga i značaj koji najvišem zakonodavnom telu i pripadaju, kaže da je ovo novi početak i velika šansa da politiku i političku debatu vratimo tamo gde joj je i mesto - u Narodnu skupštinu. - Preduslov za to je da vlast shvati da opozicija nije neprijatelj naroda i države, već da i opozicija želi dobro narodu i državi podjednako kao i vlast. Ako još dođemo do toga da opozicija može da glasa za dobre predloge vlasti, a vlast za takođe dobre predloge opozicije, onda smo napravili veliki pomak u parlamentarnoj kulturi i Skupštini vratili smisao i dostojanstvo.

Kritikuju vas za populizam jer ste predložili da konstitutivna sednica Skupštine bude održana na KiM u Gračanici. - Nema tu nikakvog populizma, već se radi o želji da pokažemo da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Nećemo se valjda odreći naše svete zemlje? Ovaj predlog imao je za cilj upravo da pokažemo da nismo zaboravili Srbe i sve druge lojalne građane Srbije koji žive na KiM i ne vidim zašto ne bi jedna od sednica Skupštine ili nekog skupštinskog odbora bila održana na KiM. To je naše i ostaće naše.

Treba li RTS i dalje direktno da prenosi sednice Skupštine? - To je važna tekovina srpske demokratije, koja ne bi smela da se dovodi u pitanje. Lično smatram da bi direktni prenosi trebalo da idu na RTS 1 ili da postoji poseban parlamentarni TV kanal, a ne da se prenosi često prekidaju zbog nekih drugih emisija Javnog servisa. Ono o čemu se raspravlja u Skupštini je u tom trenutku najvažnija tema u državi, od koje zavisi život građana, i oni imaju pravo da znaju o čemu se tu radi. I da vide kako ih zastupaju oni za koje su glasali.

Zašto smatrate da je neophodna promena poslovnika o radu Skupštine? - Zato što je opozicija, prema sadašnjem poslovniku, u neravnopravnom i nedemokratskom položaju. Navešću vam primer. U skupštinskom sazivu 2016-2020, u kom sam bio narodni poslanik i šef poslaničke grupe Dveri, nikada niti jedan jedini predlog opozicije nije došao na dnevni red da se o njemu uopšte raspravlja a kamoli da bude podržan i izglasan od strane vlasti. To nije normalno. Zamislite da ste četiri godine narodni poslanik i da nikada niti jedan vaš predlog ne može da dođe na dnevni red. Neka ga vlast odbaci ako im je neprihvatljiv, ali je demokratski red da se o tome makar povede rasprava ako opozicija to predlaže, jer vlast mora da shvati da su građani glasali i za opoziciju i da i ona ima određena demokratska i parlamentarna prava. Potrebna je promena poslovnika u pravcu da predlozi opozicije moraju da se nađu na dnevnom redu skupštinskih zasedanja, kao i da ministri imaju obavezu da dolaze redovno u Skupštinu da odgovaraju na aktuelna pitanja poslanika, što takođe do sada nije bio slučaj.

Da li ćete biti konstruktivna opozicija u Skupštini i koja su to pitanja po kojima biste mogli da budete na liniji s vlašću? - Prvo ćemo predložiti da se povede rasprava o rezoluciji Evropskog parlamenta kojom smo ucenjeni da moramo da priznamo lažnu državu Kosovo i uvedemo sankcije Rusiji. Naš predlog će biti da naša Skupština posebnom rezolucijom odbije ove ultimatume iz Brisela. Takođe, treba otvoriti temu podrške Republici Srpskoj, povratka redovnog služenja vojnog roka u novoj formi, donošenja rezolucije o genocidu nad Srbima u NDH, uvođenja nedelje kao neradnog dana i u privatnom sektoru, uvođenja Dana porodice kao državnog praznika... Sve su to teme za koje ne vidim zašto ih vlast ne bi prihvatila.

Na konsultacijama kod predsednika predložili ste socijalno-ekonomski paket mera podrške privredi, poljoprivredi i ugroženom stanovništvu. Šta on podrazumeva? - Tako je. Glavni akcenat na konsultacijama kod predsednika države stavili smo na predlog paketa hitnih socijalno-ekonomskih mera koje podrazumevaju ukidanje poreza i doprinosa na najmanje zarade, ukidanje PDV na osnovne životne namirnice i akciza na naftu i naftne derivate. To je jedan od načina da država pomogne građanima u vreme krize koja dolazi. Predložili smo i socijalni dodatak za energente i troškove života za siromašne porodice s najmanjim primanjima, nezaposlene, osobe s hendikepom, stare bez primanja i penzionere s minimalnom penzijom. Predložili smo i da se izdaju vaučeri za socijalno ugrožene za kupovinu hrane, ali da to važi samo za domaću robu i da sve državne institucije u kriznom vremenu kupuju robu kod domaćih proizvođača i tako podrže domaće preduzetnike, a pre svega naše selo i domaću poljoprivredu.

Ne odustaje Mladić i Karadžić zaslužili da uđu u udžbenike Nedavno ste rekli da bi Mladić i Karadžić trebalo da budu u udžbenicima. Oni su osuđeni za ratne zločine protiv čovečnosti, i to pred sudom koji Srbija priznaje i s kojim sarađuje. Nije li vaš predlog suviše radikalan? - Kad vam sude oni koji su vas bombardovali i okupirali vam deo teritorije, naše Kosovo i Metohiju, to nije pošten sud. Kad Srbi optuženi pred Haškim tribunalom dobiju preko 1.000 godina robije, a na slobodi se nađu ratni zločinci iz drugih naroda Ante Gotovina, Naser Orić i Ramuš Haradinaj, onda taj sud nije pravedan, već isključivo antisrpski i ne vidim kako njegove presude možemo priznavati. Kao što smo doneli zakon o saradnji s Haškim tribunalom, tako možemo tu saradnju i da prekinemo, jer je postala besmislena. Ne smemo dozvoliti da nam antisrpski sudovi pišu istoriju. Za nas su Radovan Karadžić i Ratko Mladić heroji jer su, zajedno sa srpskim narodom u bivšoj jugoslovenskoj republici BiH, stvorili Republiku Srpsku i odbranili narod od novog genocida, koji bi bio treći po redu u poslednjih 100 godina na tim prostorima. Zbog toga zaslužuju mesto u istorijskim udžbenicima i to im niko i nikada neće moći osporiti. I oni su, kao i svi ljudi na ovome svetu, imali svoje mane i greške, ali su nepokolebljivo bili na strani interesa svoga naroda i države u jednom veoma teškom vremenu, okruženi neprijateljima i bez saveznika. U RS je ugrađeno preko 30.000 života koji su dati za njen opstanak i to mora da se poštuje i pamti. foto: Profimedia