NAŠA VOJSKA BI REŠILA PROBLEM ZA 24 ČASA! Pukovnik Đošić za Kurir TV: Borbena gotovost je podignuta na najviši nivo

Pukovnik u penziji Milorad Đošić izjavio je gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije da Srbiji nije problem da "reši" Albance za 24 časa, već je problem to što su oni pod patronatom Amerike.

Đošić ističe da iako je u penziji, i dalje je u tesnom kontaktima sa kolegama na terenu kao i da je siguran da je borbena gotovost podignuta na najviši nivo.

- Obično se kaže u našem narodu: "tuđa ruka svrab ne češe". Tako da KFOR može da zaštiti ako hoće. Što se mene lično tiče, ja u KFOR nemam nešto naročito poverenja. Ako budu hteli, zaštitiće, ali ja se tome lično ne nadam. Što se tiče vojske, iako sam dugi niz godina u penziji ja sam u tesnom kontaktu sa drugovima koji su na terenu. Što se tiče borbene gotovosti, ona je podignuta na najviši nivo. Uvek ponavljam, nije problem da završimo Albance za 24 do 48 sati i da ih ispratimo, ali je problem što su oni pod patronatom Amerike. Što se tiče naše vojske, ja imam puno poverenje. Kako im Amerika kaže, oni tako rade. Vi ne znate kako je to kada se prolazi sa našim tablicama tamo, ja sam na vezi sa našim narodom dole. Ljudi su se sinoć vraćali nekim drugim putevima do kuće. Od KFOR-a nema ništa. Najbitniji je reciprocitet - izjavio je Đošić.

Naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor fakulteta za bezbednost u Beogradu prof.dr Branko Nadoveza koji je takođe bio gost Jutarnjeg programa Kurir televizije rekao je da Srbija mora da donosi sada oštrije odluke.

- Sve ono iz Briselskog sporazuma što njima odgovara ostvaruju. Ja razumem položaj vlasti, predsednik Vučić dobro zna šta bi doneo rat. Tu bi vrlo brzo došlo do katastrofe. Činjenica je da u celoj ovoj krizi, mi smo nešto postigli kada smo bili radikalni. Predsednik mora oštrije odluke da donosi sada. Shodno vojno tehničkom sporazumu moramo da donosimo odluke. Vidimo da Albanci polako ostvaruju sve svoje ciljeve. Oni su procenili i nadaju se da će kao i do sada ostvarivati svoje ciljeve. Mi smo u vrlo teškom položaju objektivno gledano, međutim, kažem da treba da se držimo svega onoga što je zakonski doneto - rekao je prof. dr Nadoveza.

