3 SITUACIJE BILE PRESUDNE ZA REŠAVANJE KRIZE NA KOSOVU I METOHIJI! Drecun za Kurir TV: Priština se pripremala za OZBILJAN SUKOB

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je u Jutarnjem programu Kurir televizije da je Priština bila spremna za napad i da su se mesecima pripremali za to.

- Privremeno su samo odustale. Sinoć sam na vašoj televiziji govorio da su bile veoma snažne diplomatske aktivnosti i da se ova krizna situacija koja čak bila i dramatična rešila na način koji ne bi doveo do eskalacije. Srpski narod je branio svoje pravo na opstanak protestom. Priština se složila sa predlogom koji je izneo američki ambasador da se čitava ova priča odloži za 10 dana. On je rekao na kraju svoje izjave da se odustane od realizacije te odluke, već da je samo odlože na mesec dana. Hoće kroz tih mesec dana da smanje tenzije i da pronađu rešenje koje bi bilo prihvatljivo sa obe strane. Priština je bila spremna za napad i to se vidi. Ja sam mesecima govorio da znam da postoje planovi na Kosovu, pripremali su se za nešto što je trebao da bude ozbiljan sukob. Priština ignoriše srpski narod, ignoriše Beograd - rekao je Drecun.

Drecun smatra da su tri situacije bile presudne da Kurti odloži odluku.

- Ono što je po mom mišljenju bilo presudno je sledeće, bila je ta aktivnost prema EU, od Kurtija je traženo da odloži odluku. Kurti je rekao da EU napravi predlog, Borelji je napravio predlog i Kurti je to odbio. Onda je usledila aktivnost komadanta KFOR-a i svaka mu čast, on je bio kod ministra unutrašnjih poslova i rekao je da će KFOR biti spreman da spreči sukobe tako što je rekao da će stati ispred srpskog naroda. Nakon toga je usledila aktivnost američkog ambasadora, koji je zatražio da se pomeri realizacija onoga što je Priština htela da uradi noćas. Oni će pokušati sada da snažnim diplomatskim aktivnostima reše problem na način koji neće izazvati tešku krizu. Neko ohrabruje Kurtija iz zemalja Kvinte, mislim da nije interes SAD da imaju krizno žariše. Kurti za američku administraciju zapravo predstavlja problem. Krizna situacija je sada odložena. SAD mogu presudno da utiču na ponašanje Prištine. Pitanje je koliko će moći da ga disciplinuju. Govorilo se da će možda na jesen i doći do izbora, Kurti nije racionalan pollitičar i od njega se svašta može očekivati - izjavio je Drecun gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

