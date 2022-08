foto: Kurir televizija

Prof. Radenović izjavio je da poraz nije opcija, da je jedino važno da se sačuva integritet Srba na Kosovu.

- Malo toga zavisi od Srba na KiM. Najvažnije je sačuvati integritet svakog pojedinca na Kosovu i Metohiji. Mi živimo u paradoksalnoj stvarnosti, sve ovo što se dešava, dešava se na čudan način. Ono što je meni ovde zapalo za oko jeste da nećemo izgubiti, da poraz nije opcija. Nema opcije koja se može nazvati porazom, jedina opcija je da se sačuva integritet naroda i nacije. To je ono što očekuje naš narod od državne vlasti. Čitavo ovo događanje je povezano sa događajima na Balkanu. Ja ne znam kako se snalazi i kako će se snaći naše rukovodstvo, njima nije nimalo lako. Oni se nalaze u situaciji velikih odluka - rekao je Radenović.

06:39 PORAZ NIJE OPCIJA! Deđanski i Radenović za Kurir TV: Nećemo dozvoliti da nam proteraju narod, OPCIJA DA BRANIMO VOJNO POSTOJI

"Ne postoji opcija da dozvolimo da nam proteraju narod", rekao je prof. dr Deđanski, a potom i dodao da opcija da vojno branimo integritet postoji.

- Srbija čini u okviru svojih mogućnosti. Mi ukazujemo na kršenje međunarodnog prava, da alarmiramo svetsku javnost i da pokažemo spremnost da ćemo braniti naš narod. Niko ne želi da dođe do toga, ali moramo potencirati na tome. Ne postoji opcija da dozvolimo da nam proteraju narod i da upadaju sa dugim cevima da ubijaju naš narod. Moramo to da stavimo do znanja, ali ne smemo to da kažemo na eksplicitan način da ne bi rekli da prekidamo pregovore i da tražimo sukob. Nama traže jednu pogrešnu reč. Moramo da pokažemo snagu koju i imamo i činjenica je to što kaže predsednik da ne možemo da izgubimo. Poenta je da pobedimo bez žrtava. Kako to izvesti? Vrlo teško. Non stop treba tražiti razgovore sa Briselom, na kraju i sa Prištinom. Opcija da branimo vojno postoji - rekao je Deđanski gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

07:54 3 SITUACIJE BILE PRESUDNE ZA REŠAVANJE KRIZE NA KOSOVU I METOHIJI! Drecun za Kurir TV: Priština se pripremala za OZBILJAN SUKOB