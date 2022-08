OGLASIO SE KREMLJ POVODOM SITUACIJE NA KIM: Apsolutno podržavamo Srbiju! Zahtevamo da se poštuju sva prava Srba

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva podržava Srbiju u situaciji oko Kosova i Metohije i da su zahtevi vlasti regiona Srbima koji žive na severu neosnovani.

- Mi, naravno, apsolutno podržavamo Srbiju. Bliski smo kosovskim Srbima. Smatramo da su zahtevi kosovskih vlasti apsolutno nerazumni - istakao je portparol Kremlja.

Prema njegovim rečima, zapadne zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova moraju upozoriti vlasti pokrajine na nepromišljene korake, a prava Srba koji tamo žive moraju se poštovati.

- Naravno, smatramo da one zemlje koje su priznale Kosovo i bile garanti treba da upotrebe sav svoj uticaj kako bi upozorile kosovske vlasti da ne preduzimaju nikakve nepromišljene korake koji bi mogli da dovedu do dalje eskalacije tenzija - rekao je on.

- Zahtevamo da se poštuju sva prava Srba - naglasio je Peskov.

On je dodao da je zaoštravanje sukoba između Kosova i Srbije uspelo da se izbegne i da je situacija odložena za mesec dana.

(Kurir.rs/Sputniknews)