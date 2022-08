ZAJEDNICA SRPSKIH OPŠTINA JEDNO OD REŠENJA? Stručnjaci za Kurir TV: Dobili smo mesec dana da postignemo kompromis

foto: Kurir televizija

Kosovski premijer Aljbin Kurti odložio je primenu odluke o zabrani srpskih ličnih dokumenata na Kosovu i Metohiji i tablica tek nakon zahteva američkog ambasadora.

Vuković ističe da više nema dileme ko je donosilac odluka kada su u pitanju potezi Prištine.

- Ima više stvari koje sam zapazio ovde. Više nema dileme ko je donosilac odluka kada se radi o Prištini. Amerika je pokazala malo kolokvijalnijim jezikom da je ona donosilac odluka kada se radi o potezima Prištine, odnosno kada dođe do iskakanja u sistemu, oni to popravljaju. Ja sam već govorio o tome da se vrlo često u lobiranju radi o argumentaciji, ali ono što jeste poen u ovoj borbi su, prvo, pokazalo se da je nemoguće praviti takve poteze bez pristanka Srbije, a drugo je konkretna situacija koja se odigrala, a to je ishitrenost Prištine, što je bilo vrlo traumatično za srpsko stanovništvo. Svaki potez na Kosovu prema državljanima Srbije, mora da se radi u dogovoru sa Srbijom - rekao je Vuković.

foto: Kurir televizija

Uz Srbiju su u nedelju stali i Vašington i Moskva, Antonijević kaže da je to očekivano.

- To je nekako i očekivano, Albanija sarađuje i sa Srbijom i sa Makedonijom na Otvorenom Balkanu. Za početak, ovo nije prvi put, Amerika je intervenisala mnogo puta kada je Priština donosila jednoglasne odluke. U nedelju je Brisel mnogo radio, Borelji se više puta čuo sa Kurtijem, kao i Lajčak. Kada pogledate njegovu objavu na Twitteru, on kaže da je dobar potez što se odustalo od te mere. U narednih mesec dana će se videti koliko je moguće nastaviti dijalog. Dobili smo nekih mesec dana da se vratimo na pitanje slobode kretanja i da se postigne kompromis - rekao je Antonijević.

foto: Kurir televizija

Vuković smatra da Priština koristi demonstraciju sile kako bi izvršila pritisak na Beograd.

- Ono što bih želeo da pomenem, poslednjih godina Priština koristi ovakvu demonstraciju sile kako bi izvršila pritisak na Beograd da u nekim pregovorima bude popustljiviji. Beograd vodi razumljivu politiku i negde pristaje na kompromis i dogovor koji bi zadovoljio obe strane, ali Priština ovakvim akcijama pokazuje Srbima da nisu dobrodošli i prihvatljivi. Zvanična Priština kao razlog što je uvela ovu administrativnu meru je što je i Beograd uveo sličan dokument. Kurti želi u istu ravnu da postavi i kosovska i srpska dokumenta, što je neprihvatljivo - izjavio je Vuković.

foto: Kurir televizija

