NADA MACURA POSTALA POSLANIK NARODNE SKUPŠTINE! Čuvena doktorka Za Kurir TV: Ovaj posao je kruna moje karijere

Gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, dr Macura izjavila je da svoj novi posao smatra krunom svoje karijere i otkrila šta građani mogu očekivati od njenog mandata.

- Sada imam neku drugu funkciju, neki drugi sadržaj koji će me pratiti naredne četiri godine. Ono što moram da objasnim, možda je bilo iznenađenje za gledaoce, ja jesam bila aktivna i za vreme predizborne kampanje ali i ranije s obziram da sam u mesnom odboru. Nisam propuštala ni jedan sastanak. Birali su me zbog svoje aktivnosti. Za mene ovo nije iznenađenje, ali za širu javnost možda jeste. Osim toga što sam lekar, biću i u odboru za kulturu i informisanje. Važno mi je da u Skupštini ne bude psovki, vređanja, prepucavanja. Razgovaraćemo, pokušaćemo da sredimo probleme na kulturan način, dijalogom. Reči i oštrina će biti moj odbrambeni stav. Moraću da pratim, da pročitam svu literaturu koju sam dobila. Onaj ko je završio prava ili ekonomiju, njima je to u malom prstu. U odboru ćemo razgovarati o bitnim i važnim stvarima za ovu zemlju. Nisu me napadali na društvenim mrežama zbog mog ulaska u Skupštinu Posao poslanika u Narodnoj skupštini je kruna moje karijere - rekla je dr Nada Macura gostujući u emisiji "Puls Srbije na Kurir televiziji.

