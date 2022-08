NE MOŽEMO SAMO PRAVITI USTUPKE! Uoči razgovora u Briselu: Sutra nemamo sagovornika, sutra imamo ekstremistu preko puta Vučića

Kako očuvati mir i bezbednost svih stanovnika na Kosovu i Metohiji je pitanje nad pitanjima i to u trenutku kada su tenzije sve veće, a provokacije takozvanog kosovskog premijera Aljbina Kuritija sve učestalije.

O tome su u Briselu razgovarali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i generalni sekretar NATO Alijanse Jens Stoltenberg, a uoči nastavka teških razgovora koji predstoje sutra sa Aljbinom Kurtijem.

Predsednik Vučić je istakao da je od presudnog značaja očuvati mir i stabilnost, a generalni sekretar Alijanse je naveo da "NATO može da deluje brzo ukoliko bude potrebno da spreči da situacija eskalira". Zbog toga je, navodi, povećan broj njihovih vojnih snaga na teritoriji KiM.

Gosti urednice i voditeljke Usijanje Silvija Slamnig su Snežana Paunović, narodna poslanica i potpredsednica Narodne skupštine Srbije i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Paunović smatra da međunarodna zajednica ne čuva mir na KiM i dodaje da će sutra biti jako težak dan za predsednika Srbije jer neće biti sagovornika, već ekstremista.

- Ovo što će se dešavati sutra i ovi razgovori koji su bili danas sa Stoltenbergom nisu naivni, laki i iskreni. Sutra nemamo sagovornika. Sutra imamo ekstremistu preko puta predsednika Srbije koji odbija po principu zlog deteta. Čak i nešto što sam hoće u nekoj fazi više neće. Ja ne znam u kom smeru može da ode Aljbin Kurti - rekla je Paunović.

Obradović ipak smatra da su namere NATO-a iskrene.

- Po rezoluciji 1244 NATO je taj odnosno njegove snage su zadužene od saveta bezbednosti da vode računa o svim građanima. Ja verujem u to što Jens Stoltenberg govori, jer on nastupa sa kredibilne pozicije. Mi nismo u ratu sa NATO-om pa da nam rade nešto iza leđa i čekaju nas u mračnoj zasedi. Mi smo partner međunarodnom smislu - rekao je Obradović.

Obradović se takođe dotakao Aljbina Kurtija za koga tvrdi da čim dođe do normalizacije odnosa, da će i on sam postati prošlost.

- Onog trenutka kada se završi normalizacija odnosa i bilo kakva pogodnost za civilno stanovništvo, tog trenutka Kurti i njemu slični idu u političku prošlost, ali to će se vrlo brzo desiti, jer će se kosovski Albanci zapitati zašto nisu deo inicijativi otvoreni Balkan, zašto nemaju viznu liberalizaciju, zašto nemaju škole, struje, zdravstvo. To pitanje će kad tad doći na red u Prištini. Međutim dok to pitanje ne dođe predsednik ne može samo praviti ustupke dok mu se neko ruga preko stola. Ja sam prvi da se sutra potpiše sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa, ali ako vam se neko ruga i izvrgava svaki zarez postavlja se pitanje šta raditi. Mislim da vreme radi za Srbiju, ali da ne treba da se zanosimo i ne treba da budemo taoci nerešenog statusa - rekao je Obradović.

