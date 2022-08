KAD GOD SU SE SRBI DELILI NIJE BILO DOBRO Stručnjaci za Kurir TV: Kurti se ponaša kao Zelenski, STRAH OD NOVIH INCIDENATA NA KIM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon sastanka sa delegacijom tzv. Kosova i Metohije, Aljbinom Kurtijem, razgovaraće sa Srbima u južnoj srpskoj pokrajini, a stručnjaci u jutarnjem programu Kurir televizije istakli su da to nije loša vest, kako je mnogi plasiraju.

Nikola Šainović je istakao da, iako nije postignut nikakav dogovor, dobra vest je da se dogovori nastavljaju.

- Dobra je vest da se dogovori nastavljaju. Ovo asocira na neka vremena kada je albanska delegacija unapred imala podršku Kvinte. Kurti je u situaciji da gleda u zapadne zemlje, a ne u predsednika Vučića. Dve velike promene su se desile, Srbija nije ista, a ni svet nije isti. Jedino čega treba da se brinemo je da se ne dogodi neki incident - kaže Šainović.

Đurković je rekao da do incidenta može da dođe, ali će biti lokalizovani.

- Mi sada pregovaramo sa NATO paktom. Mogu se očekivati pojedinačni incidenti, jer KFOR stavlja albanske snage u povoljniji položaj. Sa druge strane, mi imamo pravo da zaštitimo naš narod. Nije međunarodna zajednica na njegovoj strani, a ni KFOR nije kadar da ga zaštiti u Kurtijevim sumanutim idejama - kaže Ljubinko Đurković.

Ivica Simić iz Kosovo onlajn kaže da je u Kosovskoj Mitrovici i dalje mirno.

- Svi osećaju da juče nije bilo lako. Daje se puna podrška našem pregovaračkom timu, mi živimo ovde i znamo koliko je teško doći do razgovora sa njima - kaže Simić.

Nedžmedin Spahiju: Suživot sa Srbima moguć na KiM - Mi 23 godine čekamo mir i spokoj u regionu. Pregovori bi trebalo da dovedu do bar nekog dogovora da ne bi došlo do izazova koji se desio 31. jula - profesor Nedžmedin Spahiju, politički analitičar i dodaje: - Svi gube u regionu zbog neraščišćenih odnosa na Kosovu i Metohiji. Mislim da je zapad zainteresovan da bude mira ovde. Vidim zajednički život sa Srbima ovde, uvek je bilo ratova, ali je bilo i mira i suživota - kaže Spahiju.

Nikola Šainović istakao je da predsednik redovno izveštava Srbe sa Kosova posle svakog sastanka.

- Sada su najvažnije prave informacije. Unutarnje jedinstvo je od ogromnog značaja. Svuda tamo gde su se Srbi delili nije bilo dobro. Opozicija tzv. Kosova napada Kurtija, jer je on veoma ideologiziran čovek. Oni unutar sebe ne mogu da budu stabilan faktor, ali ova metodologija koju nam nameće zapad, npr. razgovor o tablicama, skreće pažnju sa ozbiljnih stvari - kaže Šainović.

Pukovnik Ljubinko Đurković, komandant odbrane Košara navodi da se neće ponoviti pogrom Srba na Kosovu i Metohiji.

Istakao je da Kurti postavlja ciljeve koje liče na retoriku Volodimira Zelenskog.

- On, poput Zelenskog, postavi veliki cilj, pa kad ne može da ga ispuni, on postavi još veći. Dobro poznajem ambasadora Kristofera Hila, moramo da insistiramo na svim onim pozitivnim stranama koje on priča.

Vlada tzv. Kosova i Metohije ima ogroman nedostatak

- Gasna kriza se ne rešava, ljudi samo čekaju da pobegnu odavde. Ono što se dešava je da nemate hrane, struje, posla, normalne plate. Samo se priča o nekom međusobnom priznanju. Niko ne pokušava da talasa sa javnim mnjenjem - kaže Simić.

Težak povratak dijaloga u UN

- Mi imamo ratni sukob u kome učestvuju Rusija i Amerika, tako da nije lako da očekujemo da će se Rusija i Kina naći za pregovaračkim stolom. Jako je teško da nešto što smo izmestili iz UN, vratimo ponovo u te koloseke - kaže Šainović.

