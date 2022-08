KURTI U NAGLOM PADU, VLAST MU VISI O KONCU? Stručnjaci za Kurir TV: Amerikancima je teško da priznaju KAKVO JE STANJE NA KIM

Poslednje runde dijaloga Beograda i Prištine nisu dale rezultate, ali novu nadu uliva najava SAD da će se aktivno uključiti u praćenju pregovora i to na najvišem nivou.

Gosti Usijanja su Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, Vladimir Marinković narodni poslanik i preko Viber uključenja se javio Aleksandar Gudžić istoričar iz Gračanice .

foto: Kurir televizija

Miletić smatra da i dalje ima nade za neku vrstu diplomatskog rešenja pored odbijanja svake saradnje Aljbina Kurtija.

- Ja nisam pesimista. Sa jedne strane primećujem da na zapadu interesovanje za naš region, a posebno za KiM, ne postoji. Za nas ova dešavanja koja su dramatična, na zapadu nisu ispraćena kroz medije. Ovi portali koji su na Srpskom oni prenose, ali suštinski to njima od nije od interesovanja. Sa druge strane ogromna je aktivnost diplomatskog kora EU i SAD. Mada iako je EU zadužena za to, iznenađuje konstruktivan pristup američke diplomatije, što daje neku nadu da ćemo prebroditi ovu krizu. Treća stvar koja je na neki način uliva nadu je što uprkos neuspelim razgovorima juče. Mi nastavak razgovora imamo danas - rekao je Miletić.

foto: Kurir televizija

Marinković tvrdi da SAD i dalje ima instrumente da izvrši ogroman pritisak na KiM, mada da je njima posle 20 godina verovanja u to teško sada da to i urade.

- Ako se vratimo 3 do 4 godine u nazad, smena vlade Ramuša Haradinaja i smena prve vlade Aljbina Kurtija, kao i sredstva iz milenijum fondacije od preko dvesta miliona dolara dovoljno govori o tome da Amerikanci imaju instrumente da izvrše pritisak. Ne možete sa razmišljanjem i političkom platformom iz 19. veka voditi državu, a to su i Amerikanci sami rekli. Međutim, jako je teško sada izaći i to javno reći za ono što ste preko 20 godina gajili i imali vere u to. Jako je teško sada za njih reći da je to neodrživo i da ti ljudi nisu dorasli vođenju, kako oni to kažu države dok je za nas pokrajina - rekao je Marinković.

foto: Kurir televizija

Gudžić se osvrnuo na Kurtijevo trenutno političko stanje i smatra da su njemu sukobi sa Srbima na severu Kosova preko potrebni kako bi ostao na vlasti.

- Aljbin Kurti vodi rejting politiku. Njemu su kontrolisani sukobi sa Srbima na severu Kosova potrebni kako bi nadomestio narušavanje privrede, činjenicu da 70% mladih Albanaca sa Kosova između 20 i 30 godina žele da odu sa Kosova. Njemu su kontrolisani sukobi potrebni kako bi pažnju izneverenih očekivanja birača skrenuo sa realnih problema na izmišljene probleme - rekao je Gudžić.

foto: Kurir televizija

- Kurti je od apsolutnog pobednika prošlogodišnjih parlamentarnih izbora početkom prošle godine bio apsolutni gubitnik lokalnih izbora krajem prošle godine. Tako da je on sad u ozbiljnom problemu. Želi da iz ovih sukoba ostvari neki politički poen i popravi svoju pozicijju - rekao je Gudžić.

