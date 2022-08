POTVRĐENA PRVA OPTUŽNICA ZA RATNE ZLOČINE U "OLUJI": Optužena 4 hrvatska pilota

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je rešenje Višeg suda u Beogradu kojim je potvrđena prva optužnica koju je sprsko Tužilaštvo za ratne zločine podiglo protiv četvorice oficira hrvatskog ratnog vazduhoplovstva za zločine počinjene u vojno-policiskoj akciji "Oluja" dogovorenoj na sastanku vojnog i političkog rukovodstva Hrvatske na Brionima 31. jula 1995. godine.

Potvrđenom optužnicom obuhvaćena su četvorica pripadnika hrvatskog ratnog vazduhoplovstva Vladimir Mikac (67) iz Ptuja, Zdenko Radulj (69) iz Osijeka, Željko Jelenić (69) iz Pule i Danijel Borović (64) iz Varaždina. Na teret im se stavlja da su izvršili krivično delo ratni zločini protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu.

Drugostepeni sud je odbio žalbe branilaca okrivljenih i potvrdio prvostepenu odluku Posebnog odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, precizirano je u odluci objavljnoj na sajtu Apelacionog suda u Beogradu.

Po nalaženju Apelacionog suda prvostepeni sud je pravilno zaključio da ima dovoljno dokaza za podizanje optužnice, te da nije potrebno bolje razjašnjenje stvari jer dokazi prikupljeni daju osnova za zaključak da se okrivljeni opravdano sumnjiče za krivično delo za koje se terete. Odnosno, kako je precizirano u odluci, ti dokazi su dovoljni za zaključak o postojanju opravdane sumnje neophodne za iznošenje ove krivičnopravne stvari pred sud i uskoro se očekuje početak suđenja.

U optužnici u koju je Tanjug imao uvid, prenosi RTS, piše da je Mikac, postupajući po dobijenom naređenju, naredio Jeleniću avionski napad na izbegličku kolonu koja se kretala u rejonu u kojem nije bilo nikakvih oružanih sukoba, putem Bosanski Petrovac-Ključ, izvlačeći se iz Hrvatske, sa teritorije RSK, sa prostora Dalmacije i Like.

Radulj, takođe postupajući po dobijenom naređenju, izdao je naređenje optuženom Boroviću za avionski napad na izbegličku kolonu koja se kretala u rejonu u kojem takođe nije bilo nikakvih oružanih sukoba, putem Bosanski Novci-Prijedor izvalčeći se iz Hrvatske sa teritorije RSK, sa prostora Korduna i Banije.

Potom je Jelenić, postupajući po dobijenom naređenju, naredio NN pilotu da koristeći avion "Mig 21" (koji je prethodno prebazirao iz Pule na aerodrom u Splitu) izvrši napad po izbegličkoj koloni koja se kretala putem Bosanski Petrovac-Ključ, što je ovaj učinio 7. avgusta 1995. godine u popodnevnim časovima.

On je na području Opštine Bosanski Petrovac, u BiH, najpre preleteo izbegličku kolonu (koja je do tada prevalila više od 60 kilometara od granice sa Hrvatskom) , a potom okrenuo avion i u povratku, iako je video da se ne radi o legitimnom vojnom cilju, dejstvovao raketnim udarima raketama S-24 (namenjenim za uništavanje neprijateljske žive sile) po izbegličkoj koloni, zaprežnih, putničkih, teretnih vozila i traktora, kojom prilikom je ubijeno 10 civila. U tom napadu je više ljudi ranjeno, od kojih je do sada identifikovano 15 ljudi, a kritičnom prilikom je više vozila u koloni uništeno.

Borović je, postupajući po dobijenom naređenju , naredio dvojici NN pilota da koristeći dva aviona "Mig 21" (sa aerodroma Pleso) izvrše napad po izbegličkoj koloni koja se kretala pute Bosanski Novi-Prijedor, što su i učinili dana 8. avgusta 1995. godine u popodnevnim časovima u mestu Svodna, Opština Bosanski Novi.

Oni su najpre preleteli izbegličku kolonu (koja je do tada prevalila više od 15 kilometara od granice sa Hrvatskom, a potom okrenula avione i u povratku, iako su videli da se ne radi o legitimnom vojnom cilju, dejstvovali iz avionskih topova i raketnim udarima raketama S-24 (namenjenim za uništavanje neprijateljske žive sile) po izbegličkj koloni, zaprežnih, putničkih, teretnih vozila i traktora, kao i po civilnim objektima u blizini puta, kojom prilikom su ubijena 3 civila. U ovim napadima, za sada je identifikovano: 13 ubijenih osoba od kojih je četvoro dece, kao i 24 ranjenih osoba.

Tužilaštvo je istaklo važnost ovog predmeta i predložilo da se optužnima sudi u odsustvu, iako nisu dostupni pravosudnim organima Srbije, jer, kako je obrazložilo u optužnici protek vremena daje dovoljno razloga za sumnju da će Hrvatska ili Bosna i Hercegovina pokrenuti krivične postupke protiv odgovornih za krivično delo.

