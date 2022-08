PROKLETSTVO: Delovi Hrvatske iz kojih su proterali Srbe su kao pustinja! Niko tamo neće da živi

Delovi Hrvatske u kojima su do 1995. godine i akcije „Oluje“ živeli Srbi - poput Like, Krajine, Korduna, severne Dalmacije, ali i zapadne Slavonije - sada su skoro potpuno pusti i u njima gotovo i da nema stanovnika. U krajevima iz kojih je Hrvatska devedesetih godina, pod vođstvom Franje Tuđmana, proterala Srbe danas praktično niko ne želi da živi.

Srba oko 3,5 odsto

Preča rečima Save Štrpca iz Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“, po gradićima u tim krajevima još i ima stanovništva, mada je i ono u konstantnom opadanju, ali su sela potpuno prazna.

- Na popisu iz 2011. godine bilo je sela koja imaju dvoje ili troje stanovnika. To su sve srpska sela. Međutim, pošto su to bili uglavnom stariji ljudi, u međuvremenu su i oni preminuli, pa sada u tim krajevima ima nekoliko stotina sela u kojima nema nijednog stanovnika - kaže Štrbac.

Dodaje da je na popisu 1991. u Hrvatskoj živelo 12,2 odsto Srba i nešto više od 100.000 Jugoslovena, među kojima je bilo 80 odsto Srba, ali su se samo tako izjašnjavali.

Stao povratak

- Na popisu 2011. Srba je bilo svega 4,36 odsto, a procene su da će na ovom, koji je urađen 2021. ali još nisu objavljeni rezultati, biti između tri i 3,5 odsto ili oko 150.000 do 156.000 Srba. Procentualno bi taj broj bio i manji, ali zahvaljujući jednom negativnom trendu da je i veliki broj Hrvata napustio Hrvatsku, on se održava na tri do 3,5 odsto - objašnjava Štrbac.

foto: Beta

On kaže da je 2000. počeo kakav-takav povratak Srba na svoja vekovna ognjišta, ali je onda i to stalo.

- Otkad je Hrvatska primljena u EU, nekoliko godina zaredom smo imali situaciju da je na jednog povratnika odlazilo pet Srba iz Hrvatske. Sada nije tako drastična situacija, ali je taj negativan odnos i dalje na snazi. I dalje više ljudi odlazi nego što se vraća - ističe Štrbac.

Kaže i da zvanična statistika to ne pokazuje, jer ona računa i one koji se u Hrvatsku vraćaju samo tokom sezone, a ta vrsta migracija daje pogrešnu sliku, pa ispada da se više ljudi vraća nego što odlazi.

- To nije tačno. Ako se pogleda struktura, jasno je da je reč o sezoncima, a da je pravih povratnika i dalje veoma malo - objašnjava Štrbac.

Boško Vukčević