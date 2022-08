DIPLOMATA PAIĆ TVRDI DA IZA ODLUKA KURTIJA STOJE OVE 2 DRŽAVE: Priština ima samo jedan cilj, a to su mere 1. septembra (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče tokom obraćanja javnosti nakon povratka iz Brisela da su naše obaveštajne službe upozorile Srbe sa KiM koji se nalaze na spisku za likvidaciju koji je Priština napravila a koje su pojedine strane služne odobrile.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Operativni podaci ukazuju da je početkom avgusta na severu Kosova boravila grupa Čečena i Čerkeza povezanih sa protivnicima Ramzana Kadirova, koja je imala dva cilja: angažman i učešće Albanaca u rusko-ukrajinskom sukobu i eliminacija naoružanih Srba na severu Kosmeta. Predsednik Vučić naglasio je da izbegličkih kolona neće biti iako su Albanci rešeni da kao poslednju kost u grlu proteraju Srbe sa severa KiM. Kosovski premijer Aljbin Kurti u Briselu je odbio oba predloga Srbije koja se tiču primene preregistracije vozila i izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata, čime je praktično najavio eskalaciju sukoba i pre 1. septembra.

Gosti Kurir televizije bili su Milisav Paić, nekadašnji ambasador Srbije u Meksiku i Snežana Paunović, zamenik člana Skupštinskog odbora za KiM.

foto: Kurir Televizija

- Ovo što se dogodilo u Briselu to je manje - više očekivano. Poznato je da Aljbin Kurti ima svoje fiksirane maksimalističke stavove. Njegov cilj je da pokaze kako je Kosovo jedna samostalna država - rekao je Paić i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Veliko je pitanje šta će KFOR i NATO da učine. Stoltenberg je dao neka obećanja da će Kfor reagovati u slučaju eskalacije nasilja. Međutim, u to ne treba previše verovati. Po rezoluciji 1244 dužnost Kfora je da štiti mir i bezbednost celokupnog svih stanovnika Kosova i Metohije, a Srbi su tu najugroženiji. Kfor može da spreči dolazak ROSU. Očigledno je da ROSU ima osnovni zadatak da vrši provokacije. Mislim da će Priština sprovesti svoje mere. Mislim da će to biti 1. septembra. Priština za to ima podršku, i na to je podstiču dve zemlje članice Kvinte - Velika Britanija i Nemačka.

foto: Kurir Televizija

Snežana Paunović, zamenik člana Skupštinskog odbora za KiM, istakla je da se zanemaruje činjenica koliko Srba živi na Kosovu i Metohiji.

- Predsednik preko puta sebe nije imao sagovornika, već čoveka sa nekim spiskom želja, koje su nerealne. Problema ima, a Kurti nije svestan toga. Zanemario je činjenicu da na Kosovu i Metohiji živi više od 100.000 Srba i više od 10.000 drugih nealbanaca - rekla je Snežana Paunović, zamenik člana Skupštinskog odbora za KiM.

