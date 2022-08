SRBIJA JE DOVOLJNO SNAŽNA DA ZAŠTITI SVOJ NAROD NA KOSOVU! Vesić kaže da je to najvažnije u ovoj situaciji

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić poručio je da je za nas u ovom momentu najvažnije što je Srbija dovoljno snažna da zaštiti svoj narod ne samo na Kosovu i Metohiji, već i u drugim zemljama regiona. Kako je napomenuo, to je posledica svega što se poslednjih deset godina radilo u Srbiji.

- Naša ekonomija je sve snažnija, položaj u međunarodnoj zajednici je sve bolji, što je dovelo do toga da mi možemo da zaštitimo naš narod, bilo gde da on živi, što na žalost nije bio slučaj u prošlosti i dešavale su se stvari kao što su Oluja. Sve što se dešavalo u Briselu proteklih dana i sve što će se dešavati u budućnosti, pokazuje da Srbija ima svoje saveznike u svetu, i to ne samo u zemljama koje ne priznaju nezavisnost KiM, već i u onim zemalja koje priznaju tu samoprozvanu nezavisnost - izjavio je Vesić za Hepi.

On kaže i da je zahvaljujući predsedniku Vučiću, pitanje Srbije ponovo vraćeno na sto svetskih sila.

- Sada i zemlje koje priznaju nezavisnost, razumeju da je neophodno uvažiti interese Srbije, a oni su istorijski, politički, ekonomski kao i kulturni. Više nemamo situaciju kao 2012. godine, kada je jedini način razgovora sa našom zemljim bio da priznamo nezavisnu državu Kosovo. Situacija u kojoj se danas nalazimo je bitno drugačija nego što je to bio slučaj 2012.godine, ovo o čemu smo između ostalog razgovarali u Briselu je nešto što je neko u ime Srbije potpisao 2011. godine. Ne želimo da budemo neodgovorni kao što je rekao predsednik Vučić, nećemo reći da ne želimo da sprovodimo ono što su potpisali neki pre nas, samo želimo da ukažemo na to da su potpisivane neke stvari koje nisu dobre za Srbiju - objasnio je Vesić.

foto: Beta

Kako je podsetio, takva situacija je bilo pitanje Međunarodnom sudu pravde, koje je tadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić postavio, a koje je inače udarilo pečat na samoproglašenu nezavisnost na šta se inače i albanski lideri dan danas pozivaju.

- Naš položaj je danas drugačiji iz nekoliko razloga. Prvo danas je Srbija ekonomski snažnija, ima lidera koji je veoma poštovan u međunarodnoj zajednici i imamo mogućnost da na svojoj strani imamo zemlje koje priznaju samoproglašenu nezavisnost. Danas, kao što znate zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, 23 zemlje su povukle jednostrano priznanje te samoproglašene nezavisnosti. Danas 101 zemlja sveta od 197 koliko ih ima u Ujednjenim nacijama ne priznaje samoproglašenu nezavisnost KiM. Zahvaljujući predsedniku Vučiću, Srbija je ponovo vidljiva i uvažavana - ocenio je Vesić.

On je još rekao da, što se Albanaca tiče, oni imaju istu politiku poslednjih 100 godina, a to je da se Srbi isele sa KiM i da to nema veze sa tim ko je na vlasti.

- Najvažnija poruka, koju je predsednik Vučić juče poslao jeste da su Srbi na KiM jedinstveni, govore jednim glasom, veruju svom rukovodstu i da Albanci nisu uspeli da ih podele uprkos raznim pokušajima. o znači da ćemo uspeti da zaštitimo naš narod, neće biti nove Oluje i izbegličkih kolona, dokle god je Aleksandar Vučić na vlasti Srbi nigde neće biti proterivani. Narednih deset dana ćemo uraditi sve što možemo da dođemo u situaciju da se napravi kompromis, a to znači da se primeni Briselski sporazum, da se formira Zajednica srpskih opština, da vrate manastirska imanja, da Albanci konačno počnu da poštuju ono što su potpisali - naglasio je on.

Prema njegovim rečima, na taj način treba da počnemo novu fazu pregovora.

- Predsednik Vučić nikada neće odbiti pregovore, pregovaraće sto puta ako treba i ako mu nije lako da priča ni sa Kurtijem ili bilo kim pre njega. Uvek će pre izabrati da sto puta razgovara nego jedan sat da se svađa sa nekim. Mi smo spremni na razgovor i kompromis, kako je i sam ambasador Hill rekao: Srbija je izašla sa konstruktivnim idejama, SAD čestitaju Srbiji na tome što zaista želi da se nađe rešenje i kompromis. I to zaista jeste tako - zaključio je Vesić.

